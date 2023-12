In memoriam: l’oiseau de Twitter, Cortana, Lightning, …

En cette année caractérisée surtout par des phases de licenciement et par l’inflation, il est logique que certains produits aient aussi disparu. Les entreprises, services et technologies suivants n’ont pas survécu en 2023.

1307.be

La première disparition de l’année est survenue très tôt en fait. Lors du passage à 2023, Proximus mit en effet fin à son annuaire numérique. 1307.be vous permettait de rechercher gratuitement des numéros de téléphone et des adresses. Le numéro payant, de son côté, demeure opérationnel.

Yammer

Microsoft a renoncé à Yammer, un réseau social qui n’a jamais réellement décollé. Le logiciel bénéficierait à présent d’une seconde vie dans Viva Engage, les outils collaboratifs de Microsoft.

Google Glass 2 Enterprise Edition

Google Glass (pour toujours cette fois)

N’avaient-elle pas déjà disparu? Si fait. Les lunettes AR de Google étaient apparues une première fois en 2012, avant d’être mises aux oubliettes quelques années plus tard, mais 2019 vit la sortie d’un modèle professionnel. Cet instrument projette des informations devant les yeux, afin que vous puissiez garder les mains libres pour effectuer des tâches dans le secteur médicale ou dans l’industrie par exemple. Mais le modèle disparut lui aussi par manque d’intérêt.

Apollo (et d’autres services Reddit)

Le forum en ligne Reddit décida cette année de demander (pas mal) d’argent pour l’utilisation de son API. Cela signifia entre autres que de petits services pourtant appréciés tels Apollo, une appli vous permettant de regarder Reddit de manière intuitive, durent jeter l’éponge. Au grand désappointement des utilisateurs de Reddit.

Google Domains

Le services de DNS et d’hébergement était sorti de la phase bêta depuis une année à peine, lorsque Google annonça sa fin. Les domaines et les clients existants furent cédés à l’hébergeur Squarespace.

YouTube Stories

Encore un défunt qui s’est retrouvé dans le… cimetière de Google. Stories, ce fut la tentative de YouTube de cloner les brèves vidéos de SnapChat. Elles furent interrompues en juin au profit des YouTube Shorts, dont le format a été emprunté subtilement à TikTok.

L’oiseau bleu de Twitter

Le logo symbolique de l’oiseau bleu a lui aussi disparu, conjointement avec l’appellation Twitter du réseau social. Elon Musk, le directeur de feu Twitter, l’a rebaptisé en X et espère en faire une appli exhaustive.

Cortana

L’assistant intelligent qui devait vous aider dans toutes sortes de tâches IT, a été la victime de la vogue de l’IA générative. Dans Windows 11, il est remplacé par ChatGPT

Google Podcasts

En cette année où apparemment tout le monde s’est lancé dans le podcasting, Google a annoncé la fin de son appli Podcasts. Cette appli de gestion permettant d’écouter différents podcasts disparaît au profit de YouTube Music. Vous avez encore jusque fin 2024 pour passer à un autre service.

Connecteur Lightning

Les nouveaux iPhones d’Apple sont dotés eux aussi d’un connecteur USB-C, selon Apple en octobre. Il en résulte que le port Lightning disparaît finalement. Officiellement, Apple satisfait ainsi au règlement de l’UE, mais cette évolution avait précédemment déjà été amorcée chez les iPads notamment.

Telenet Wi-Free

Le 1er novembre, Telenet a débranché son service Wi-Free. Ce dernier a permis aux clients Telenet de surfer gratuitement sur les hotspots de l’entreprise des années durant. Selon Telenet, le service était dépassé.

Pebble

Un mois environ après que le monde a appris à connaître Pebble, l’alternative à Twitter, il avait déjà disparu. Le réseau de microblogging promettait entre autres fonctions des messages générés par IA. C’est en septembre qu’il fut ouvert au grand public, alors que début novembre déjà, Pebble rendait l’âme. Ce réseau n’a pu croître suffisamment vite que pour attirer des investisseurs.

Omegle

La mal famée appli de vidéo-chat n’est plus. Omegle vous plaçait dans un local de vidéo-chat en compagnie de personnes prises au hasard et vous laissait ensuite vous débrouiller. Il en résultait certees des conversations spontanées, mais les abus n’étaient jamais très loin, notamment par la présence de pédophiles. Au terme d’une série de procès, son fondateur Leif K-Brooks jette à présent l’éponge.

E3 in 2018 © AFP via Getty Images

E3

Le salon du jeu fut autrefois le plus grand au monde, mais au fil des ans, l’E3 perdit de sa pertinence. Il fut annulé en 2020 en raison de la pandémie et ne parvint plus à vraiment reprendre des couleurs les années suivantes. C’en est donc fini de l’E3!

Windows Mixed Reality

Microsoft ne supportera plus cette technologie. Windows Mixed Reality est un environnement pour applis et jeux combinant réalité virtuelle et augmentée. L’Hololens de Microsoft notamment utilise cette plate-forme, qui ne recevra désormais plus de mises à jour.

Hyperloop One

Hyperloop One voulait réinventer les transports publics avec un train suspendu L’entreprise promettait entre autres un transfert rapide des passagers en faisant se déplacer des rames dans des tubes sous vide à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres à l’heure. Mais il s’avéra que cela était bien malaisé sur le plan tant de la technique que de la sécurité, et Hyperloop One y renoncera à la fin de l’année.