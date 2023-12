C’en est terminé de Windows Mixed Reality

Microsoft ne supportera plus Windows Mixed Reality. Ce n’est certes pas la fin de la réalité virtuelle, mais cela marque la fin de la combinaison de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée pour l’entreprise.

Windows Mixed Reality est un environnement pour applis et jeux, avec lequel Microsoft voulait concurrencer, entre autres, HTC/Steam. Il existe depuis 2017, peu après que Microsoft ait lancé le Hololens, un casque de réalité augmentée. Dans les années qui ont suivi, d’autres acteurs comme HP ou Dell ont également fabriqué des casques utilisant la plate-forme, mais le succès commercial sur le marché à la consommation est resté limité, comme c’est le cas de la plupart des appareils VR, AR ou MR.

Parallèlement à la fonctionnalité dans Windows, l’appli Mixed Reality Portal, ainsi que Windows Mixed Reality pour SteamVR et la version bêta de Steam VR de l’entreprise sont également abandonnées. Cette annonce figure sur la page des produits interrompus.

The Verge observe que la division VR de Microsoft est actuellement en train de réduire ses effectifs. C’est ainsi qu’une grande partie des dix mille licenciements annoncés cette année auraient eu lieu dans ce domaine. Pour autant, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée ne sont pas totalement mises de côté. Le HoloLens 2, par exemple, est un appareil principalement destiné au marché professionnel, tout comme il existe des applis pour rencontrer des gens virtuellement. Mais les ambitions de devenir une plate-forme où les gens combinent monde virtuel et réel semblent bel et bien être enterrées.