YouTube renonce à Stories

Le clone de Snapchat sera interrompu le 26 juin. Stories permettait aux utilisateurs de publier des vidéos en ligne, qui disparaissaient au bout de sept jours.

YouTube renonce au système Stories. Les vidéos, disponibles pendant sept jours au maximum, étaient fortement inspirées d’un système comparable chez le concurrent SnapChat. Chez YouTube, la fonctionnalité ne semble pas suffisamment s’imposer. L’entreprise déclare vouloir se focaliser sur d’autres formes de médias, comme les vidéos traditionnelles et les Shorts (une copie créative du grand concurrent TikTok).

Dans la pratique, vous ne pourrez plus déposer de Stories à partir du 26 juin. Sur base du système, les dernières Stories disparaîtront de la plate-forme sept jours plus tard. Comme alternative possible, YouTube fait référence aux Community-posts et aux YouTube Shorts.

Copieur!

Les nouvelles idées sur les médias sociaux ont tendance à être vite copiées par les concurrents et ce, dans l’espoir de se chiper mutuellement des utilisateurs. Tel est le cas actuellement avec TikTok, dont la principale fonctionnalité en matière de très courtes vidéos s’est rapidement retrouvée dans Reels d’Instagram et dans Shorts de YouTube. En 2017, c’était SnapChat qui était le nouveau rival. Le concept était de réaliser de brèves vidéos verticales disparaissant au bout d’une semaine maximum. Twitter et LinkedIn en lancèrent alors leurs propres versions, qui ont entre-temps déjà été supprimées. Et voici à présent que le clone disparaît également de YouTube.