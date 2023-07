L’oiseau s’est envolé: Elon Musk change le logo de Twitter en un X

On le sentait venir ce week-end, mais aujourd’hui, Elon Musk semble avoir changé le logo emblématique de l’oiseau de Twitter par un X. Il existe également un site web www.x.com qui redirige les utilisateurs vers le service de messagerie de l’excentrique milliardaire.

Tout a commencé de manière plutôt floue le week-end dernier avec le message suivant posté par Musk: ‘Nous dirons bientôt au revoir à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux.’ Peu de temps après, il a fait allusion au remplacement du logo de l’oiseau bleu par un X.

Lundi matin (heure belge), il est allé encore plus loin, en faisant projeter le nouveau logo X grandeur nature sur la façade du siège social de Twitter à San Francisco. Entre-temps, il avait également fait remplacer sa photo de profil sur le réseau social par un X. Linda Yaccarino, fraîchement émoulue CEO de Twitter, n’est pas non plus passée inaperçue en postant un grand X, accompagné du message: ‘X is here! Let’s do this.’

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

X est la société dans laquelle Twitter a été absorbée, peu après que Musk eut racheté le service de messagerie. Du point de vue juridique, l’appellation Twitter n’existe dès lors déjà plus. ‘Si un logo X suffisamment parlant nous est proposé, nous l’utiliserons le lendemain dans le monde entier’, a annoncé Musk dans un nouveau message. Il a ensuite posté l’image d’un X scintillant, sans faire d’autre commentaire.

Musk avait une fois déjà émis l’idée de faire de Twitter une appli tout-en-un avec laquelle les utilisateurs pourraient effectuer des paiements, chatter, lire l’actualité, participer à des jeux et faire des achats. Voilà pourquoi il cita l’appellation X. Dans le même temps, Musk s’était déjà montre positif à l’idée de regrouper toutes ses entreprises (Tesla, SpaceX, Boring Company et Twitter) au sein d’une nouvelle firme appelée X.

Sous Musk, le logo a du reste déjà été une fois (brièvement) changé. En avril, le petit oiseau bleu avait en effet cédé la place à un chien, un Shiba Inu. Ce dernier est la marque de la crypto-monnaie dogecoin, dont la valeur marchande a grimpé de pas moins de quatre milliards de dollars après le changement de logo.