Microsoft renonce à Cortana

L’assistant intelligent Cortana, autrefois présenté comme une référence pour les logiciels de Microsoft, disparaît de Windows 11 au profit de ChatGPT.

La fin de Cortana, l’assistant intelligent de Microsoft, est proche. L’assistant (dont le nom a été inspiré par le personnage éponyme des jeux populaires Halo de Microsoft) est ainsi déjà remplacé dans Windows 11 par de nouvelles fonctionnalités de productivité tournant sur ChatGPT. Le support de l’appli Cortana autonome classique sur Windows se terminera ce mois-ci, selon un document de Microsoft. Un aperçu de la plus récente mise à jour pour Windows 11 Canary signale du reste que l’appli Cortana est déjà fermée par défaut.

En remplacement, Windows 11 recevra un chatbot piloté par l’IA. Ce Copilot avait été annoncé en mai déjà et doit d’abord aboutir sous la forme d’une fonctionnalité payante dans Microsoft 365. Des fonctionnalités de productivité similaires sont également prévues dans Windows et Edge. Leur objectif est entre autres d’apporter de l’aide au niveau des tâches, des agendas et de l’e-mail, ‘mais d’une manière nouvelle et intéressante’, peut-on lire dans le document de Microsoft. A terme, il semble que l’entreprise envisage d’en faire un assistant entièrement intégré, qui permette par exemple de rechercher des informations, de démarrer des applications et d’aider l’utilisateur en matière de gestion de son travail quotidien.