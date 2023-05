Microsoft intègre l’IA dans Windows 11

Lors de sa conférence annuelle des développeurs, “la Build”, Microsoft a annoncé de nombreuses nouveautés en matière d’intelligence artificielle (IA) pour Windows 11 et pour les développeurs.

La plus grande nouveauté est Windows Copilot, qui intègre une assistance IA à Windows 11. Il incorpore l’IA conversationnelle de Bing Chat dans Windows, permettant à Copilot d’entreprendre également des actions.



Par exemple, vous pouvez dire à Copilot que vous voulez vous concentrer et lui demander comment y parvenir au mieux. Copilot va alors vous suggérer de limiter les notifications pendant un certain temps et de passer en mode sombre. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à Copilot de le faire pour vous. Parmi les autres options, on trouve le fait de faire glisser une image vers Copilot et de l’envoyer aux bonnes personnes, ou de résumer un PDF. Reste à voir à quel point ces fonctionnalités seront précises dans la pratique, mais il est clair que l’IA sera beaucoup plus intégrée au système d’exploitation.

Dans le même ordre d’idées, les plugins Bing Chat arrivent également sur Windows 11. Cela signifie notamment que les développeurs pourront désormais intégrer leurs applications à Windows Copilot et qu’elles pourront donc être contrôlées par l’IA de Windows.

Hybrid Loop

Autre nouveauté pour les développeurs d’IA : Hybrid Loop. Présenté en version de prévisualisation lors de la conférence Build de l’année dernière, Hybrid Loop est désormais disponible officiellement. Son but est de permettre aux développeurs d’exécuter des scénarios d’IA hybrides sur Azure et les appareils finaux.

Pour ce faire, Microsoft introduit ONNX Runtime (qui a pour vocation de devenir la passerelle vers l’IA de Windows) et Olive, un ensemble d’outils qui faciliteront l’optimisation des modèles pour les appareils Windows et autres, à travers leurs CPU, GPU et NPU, sur Azure ou dans une combinaison de ces environnements.

Dev Home

Les développeurs bénéficient également de Dev Home, une fonctionnalité actuellement en prévisualisation, mais qui vise à rendre les développeurs plus productifs. L’idée de base est qu’il est fastidieux de configurer manuellement des machines de développement, de se connecter partout et de passer régulièrement d’un appareil à l’autre. Toutes ces contraintes ralentissent le rythme de travail.



Dev Home a pour but de simplifier tout cela, grâce à des configurations automatiques, un “Dev Drive” spécial (conçu pour les environnements de développement avec beaucoup d’entrées/sorties) et un tableau de bord personnalisable pour gérer ses flux de travail et ses tâches. Il est aussi possible de se connecter à GitHub pour installer facilement les bons outils et packages, puis de faire basculer cet environnement dans le cloud. La version de prévisualisation de Dev Home est déjà disponible dès aujourd’hui.

En outre, le Copilot de Windows est également disponible sur GitHub avec GitHub Copilot X. Il est ainsi possible de recevoir des recommandations ou des explications sur les erreurs dans un langage simple et clair.