Microsoft va introduire un assistant IA payant dans ses logiciels de bureau

Le géant technologique a fixé un prix pour le Copilot, mais à 30 dollars par utilisateur et par mois, il aura beaucoup à démontrer.

Microsoft va ultérieurement déployer largement le Copilot, une fonctionnalité d’assistance supportée par l’IA, dans sa suite bureautique Microsoft 365. L’entreprise en a entre-temps déjà dévoilé le prix. Le Copilot coûtera 30 dollars par utilisateur et par mois pour les clients professionnels. C’est beaucoup, sachant qu’un des abonnements les plus chers à Microsoft 365 E3, intégrant une suite bureautique, Teams, OneDrive et d’autres fonctionnalités, revient à 36 euros par mois et par utilisateur. L’entreprise semble donc supposer que Copilot donnera un solide coup de pouce en matière de productivité pour justifier ce coût supplémentaire.

Le Copilot promet notamment d’effectuer des résumés, de réécrire des paragraphes et, en souvenir de Clippy d’antan, de vous expliquer les différentes fonctions de Word.

Teams

La date du large déploiement de la fonctionnalité n’est pas encore connue, mais le fait est que le Copilot se trouve depuis quelque temps déjà en phase de test. Prochainement, Microsoft entend aussi introduire la fonctionnalité dans Microsoft Teams, le logiciel collaboratif de l’entreprise. Cette IA a comme but d’effectuer des résumés de réunions et de communications téléphoniques et d’en tirer des éléments importants tels que des dates et des noms.

Lors de sa conférence pour les développeurs organisée en mai, Microsoft avait déjà annoncé vouloir intégrer plus avant l’intelligence artificielle dans ses produits. L’entreprise mise pleinement sur les fonctionnalités, après un solide investissement consenti dans OpenAI, le producteur de ChatGPT. Dans le secteur des suites bureautiques, elle sera bientôt entre autres concurrencée par Google, qui a également annoncé le support de l’IA pour sa suite Workspace.