Telenet interrompra son service de hotspots Wi-Free au 1er novembre

Le service Wi-Free de Telenet, à savoir des hotspots wifi gratuits où les clients Telenet peuvent surfer ci et là, ne sera plus disponible à partir du 1er novembre. Le porte-parole de Telenet, Bart Boone, nous l’a confirmé: ‘Le service a commencé à perdre de son utilité.’

Depuis début septembre, les clients Telenet sont informés sur leur facture que les hotspots Wi-Free cesseront bientôt de fonctionner. Selon Telenet, le service et la technologie associée sont obsolètes et ne peuvent plus offrir les vitesses et la qualité souhaitées. De plus, les clients qui utilisent encore le service, sont nettement minoritaires, de sorte que les coûts prennent le dessus sur les avantages: Telenet doit payer des frais de licence pour entretenir le réseau Wi-Free.

Le porte-parole de Telenet confirme à Data News que le nombre d’utilisateurs ‘laissés pour compte’ est minime. ‘Il y aura toujours un groupe de personnes qui utiliseront encore Wi-Free, surtout statistiquement parlant. Maintenant, il nous appartient de prendre contact avec ces personnes et de chercher ensemble une solution’, précise le porte-parole Bart Boone.