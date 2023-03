Google renonce aux lunettes Google Glass professionnelles

Après la version grand public, c’est la variante professionnelle des lunettes Google Glass qui sera délaissée à l’automne. Elle continuera certes de fonctionner, mais aucune mise à jour ou réparation ne sera plus possible.

Les Google Glass Enterprise Edition 2 avaient été lancées en 2019 au prix de 999 dollars. Il s’agit de lunettes équipées entre autres d’un affichage tête haute et d’une caméra. Elles permettent ainsi à l’utilisateur de projeter des informations à hauteur des yeux, tout en lui laissant les mains libres. Google les avait promues notamment pour les environnements d’usine ou le secteur médical.

Mais comme c’est assez souvent le cas pour un produit de Google, il est abandonné après un succès limité. 9to5Google a découvert des documents d’où il ressort que le support des lunettes sera interrompu le 15 septembre. Un porte-parole de l’entreprise l’a du reste confirmé à The Verge.

Comme susmentionné, les lunettes continueront certes de fonctionner, mais elles ne recevront plus de mises à jour et en cas de casse, elles ne pourront plus être remplacées. Les Google Glass étaient apparues pour la première fois en 2012 sous la forme d’un projet expérimental de Google. Il s’agissait en fait d’un des premiers modèles de réalité augmentée introduit par un acteur en vue. Ces lunettes firent l’objet d’une véritable vogue, mais aussi d’une certaine inquiétude chez les passants du fait que sa caméra pouvait les filmer. En 2015 déjà, Google y renonça par manque d’intérêt, pour les relancer ensuite en tant que produit professionnel, à présent également abandonné.