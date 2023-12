Hyperloop One jette l’éponge

L’entreprise de transport Hyperloop One est l’une des différentes ‘firmes d’hyperloop’ qui souhaitent réinventer les transports publics en faisant circuler à grande vitesse des trains suspendus à travers un tunnel.

L’intention d’Hyperloop One était de développer une nouvelle forme de transport très rapide avec des trains à sustentation magnétique. Elle devait permettre de propulser des trains de passagers dans un tube sous vide par ‘maglev’ (lévitation magnétique) à des centaines de kilomètres par heure. Hyperloop One en a construit quelques prototypes, mais a rencontré toute une série de problèmes techniques. C’est ainsi qu’un hyperloop ne peut pas négocier de virages, et un système fonctionnel nécessiterait le déploiement de toute une série de grands tubes entre les villes et à l’intérieur de celles-ci.

L’hyperloop repose sur une idée d’Elon Musk qui, selon les rumeurs, l’aurait lancée pour contrecarrer les investissements dans les trains à grande vitesse. Hyperloop One est l’une des firmes d’hyperloop les plus connues ayant émergé ces dernières années. L’entreprise a reçu notamment le soutien financier de Richard Branson (et s’est également appelée Virgin Hyperloop pendant un certain temps). Alors qu’à l’origine, elle souhaitait construire des trains publics de passagers, elle est passée en 2022 au transport de marchandises. Ce projet est désormais également annulé. Selon Bloomberg, les derniers employés seront licenciés d’ici la fin de cette année.