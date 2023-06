Une grande partie de la plate-forme Reddit paralysée suite aux protestations des utilisateurs

Plus de 7.000 sous-reddits (‘subreddits’) sont actuellement inaccessibles en raison d’une action de protestation. Que se passe-t-il donc?

Plus de sept mille sous-reddits, dont certains parmi les plus populaires sur la plate-forme tels r/funny, r/gaming et r/music, sont inaccessibles pour l’instant. Les modérateurs des forums les ont privatisés suite à des protestations contre quelques ajustements que Reddit veut effectuer. Les responsables du site ont dernièrement fortement augmenté les coûts d’utilisation de leur API, ce qui fait que quelques applis appréciées, comme Apollo, ne fonctionnent plus

Agrégateur de nouvelles

Reddit est l’une des plates-formes sociales les plus connues à l’heure actuelle sur internet. Le site fonctionne sous la forme d’un très vaste forum avec des sous-reddits consacrés à des sujets spécifiques. Les utilisateurs enregistrés y postent des infos et d’autres contenus à propos de ces thèmes, qu’ils collectent sur le web. Ce qui fait la spécificité de Reddit, c’est que tout un chacun peut lancer un sous-reddit. Cela peut concerner tant des sujets très larges comme r/todayilearned que des thèmes de niche, le tout géré par les utilisateurs eux-mêmes.

Or voici que ces derniers veulent à présent se faire entendre. Pour protester contre un nouveau tarif pour l’utilisation de l’API de Reddit, la plupart des sous-reddits participants apparaîtront en noir du 12 au 14 juin. Certains resteront privés jusqu’à ce que Reddit annule ses ajustements.

Apollo et OpenAI

A l’origine de ces protestions, on trouve une décision de rendre l’API de Reddit moins accessible. Elle était jusqu’à présent gratuite. Il en est entre autres résulté une série d’applis qui ajoutaient chacune leur fonctionnalité au forum. L’une des plus populaires était par exemple Apollo, une appli mobile destinée à permettre une utilisation plus facile et plus rapide de Reddit. Suite à des modifications de prix de l’API, cette appli a cessé de fonctionner la semaine dernière. Sur Twitter, son auteur a déclaré qu’il en coûterait dorénavant 20 millions de dollars par an pour faire tourner l’appli.

Les ajustements de prix sont dès lors considérés par beaucoup d’utilisateurs comme une façon pour les responsables d’imiter Twitter et d’empocher des rentrées supplémentaires en prenant quelques mesures maladroites, en attirant par exemple les utilisateurs vers leur propre appli mobile.

Il semble cependant qu’il y ait autre chose en plus. En tant qu’un des principaux forums (en anglais) au monde, Reddit est également une importante source d’informations en vue de former par exemple l’IA générative. Les propriétaires de la plate-forme sont peinés de constater comment des entreprises telles OpenAI utilisent ‘son’ contenu pour développer leurs logiciels. ‘Le corpus de données Reddit est très précieux, et nous n’avons pas le droit d’offrir gracieusement cette valeur aux plus grandes entreprises du monde’, avait affirmé Steve Huffman, fondateur de Reddit, en avril déjà au New York Times. En facturant à présent un prix pour l’API, Reddit semble donc aussi se préparer à d’éventuelles futures demandes en matière de formation de l’IA ou, si cela se produit, à des procès portant sur le grattage (scraping) illégal d’informations.