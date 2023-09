Les nouveaux iPhone ciblent à nouveau la puissance et le style

Les quatre versions du smartphone iPhone 15 d’Apple, qui seront commercialisées la semaine prochaine, bénéficieront à nouveau d’une puissance supplémentaire sous le capot. Autant d’adjectifs et de bravos pour un produit qui n’est encore une fois qu’une étape itérative de plus par rapport à la version d’il y a un an. Mais – ​​et cela remonte à longtemps déjà –, l’entreprise a une fois de plus établi une nouvelle norme en termes de style.

Il y a quinze iPhone de cela, en janvier 2007, Apple faisait du smartphone – un produit qui existait à l’époque, mais qui n’avait pas de succès – l’appareil dernier cri. Un appareil qui, peu de temps après, est également devenu un produit de grande consommation. Mais ce charme du pionnier a disparu depuis au moins quatre de ces versions désormais annuelles: les iPhone précédents amenaient une évolution plutôt qu’une révolution dans les poches des utilisateurs. L’iPhone 15 qui vient d’être présenté, prêt à être lancé le 22 septembre, accomplit quelques pas en avant rapides par rapport tant à son prédécesseur qu’au produit-phare de son concurrent de longue date, Samsung (qu’on abordera plus en profondeur ultérieurement).

Mais la grande partie du matériel intégré à l’appareil est également légèrement plus puissant (Apple gagne de dix à vingt pour cent partout) que celui des quatre versions correspondantes de l’iPhone 14. Rien de nouveau cependant sur le plan des applications ‘tueuses’, pas de véritables nouvelles fonctionnalités, rien qui ne se démarque donc. A part – au risque de se répéter – le look joliment amélioré.

Les nouvelles teintes de l’iPhone 15. (Photo: Apple)

Les quatre versions habituelles

Comme c’est entre-temps devenu une habitude chez Apple, quatre nouvelles versions de l’iPhone ont été annoncées hier lors d’une présentation préenregistrée dans et autour du campus circulaire Apple Park de Cupertino et dans la Bay Area de San Francisco. Il y a l’iPhone 15 avec un écran de 6,1 pouces et un prix de vente démarrant à 970 € pour la version de 128 giga-octets de mémoire interne. Ensuite, il y a l’iPhone 15 Plus avec un écran plus grand de 6,7 pouces et un prix de départ de 1.120 € pour les mêmes 128 Go.

Viennent ensuite les deux versions pro les plus chères: l’iPhone 15 Pro (toujours 6,1 pouces) coûtera 1.230 € en version 128 Go, et l’iPhone 15 Pro Max – le produit-phare absolu à diamètre d’écran de 6,7 pouces – saute une gradation de RAM à un prix débutant à 1.480 € pour l’édition de 256 Go.

Les quatre versions se comparent de la même manière que celle des iPhone numérotés sortis ces dernières années: plus la fourchette de prix est élevée, meilleures sont les spécifications et plus les petites innovations sous le capot sont nombreuses.

Les iPhone 15 Pro en titane! (Photo: Apple)

Titane et verre

Mais commençons par ce tout dernier point: le capot. Pour la première fois depuis des années, il y a quelque chose à dire à ce sujet. L’iPhone 15 et sa version Plus disposent d’un panneau arrière en verre coloré, fini par une texture mate. Le boîtier en aluminium a également reçu un nouveau bord aplati. En ce qui concerne les couleurs, Apple a opté cette fois pour quelques pastels doux au lieu de certaines des couleurs tape-à-l’oeil du prédécesseur, l’iPhone 14: le 15 est disponible en rose, jaune, vert, bleu et noir.

Pour les versions Pro et Pro Max de l’iPhone 15, le choix des matériaux a été poussé encore plus loin. Les concepteurs d’Apple ont opté pour le titane Grade 5, l’un des matériaux les plus résistants au monde, et aussi – vous entendrez immédiatement les nouveaux propriétaires des versions Pro s’en vanter – le matériau à partir duquel est fabriquée la coque du Mars Rover, selon Apple. Le titane est solide, durable et léger, et les boîtiers Pro ont une nouvelle texture brossée raffinée, des bords arrondis et des cadres d’écran ultrafins. Bien que dans sa teinte naturelle (qui est disponible), il ait la couleur d’une météorite trouvée dans un champ. Heureusement, il existe également des versions colorées en titane noir, blanc et bleu.

Prévisions réalisées

Deux prévisions des principaux sites mondiaux de rumeurs et de fuites relatifs à Apple se sont également réalisées pour les quatre versions de l’iPhone 15. Pour ce qui est de la connexion aux chargeurs et aux ordinateurs, Apple opte désormais résolument pour l’USB-C, aussi bien dans l’appareil lui-même que dans le chargeur ou le Mac. Le câble Lightning-to-USB-C, quelque peu étrange, des générations d’iPhone précédentes a disparu.

Et oui, ce Dynamic Island, le mini-écran à l’endroit où se trouvait le haut-parleur des iPhone de l’époque, il y a dix ans, est désormais disponible sur les quatre versions (pas seulement sur les Pro, comme avec l’iPhone 14 de l’année dernière) et affiche les notifications et autres mini-informations cruciales.

L’écran et l’îlot d’appareils photo de l’iPhone 15. (Photo: Apple)

Ecran, appareils photo, puces

Comme susmentionné, le reste des spécifications est plutôt de nature itérative. Les iPhone 15 et 15 Plus disposent d’une nouvelle version de l’écran Super Retina XDR d’Apple à luminosité maximale High Dynamic Range de 1.600 nits. Lorsque le soleil brille, la luminosité extérieure dépasse les 2.000 nits, soit deux fois plus que celle de la génération précédente de Super Retina XDR.

Les iPhone 15 et 15 Plus disposent d’un appareil photo principal de 48 mégapixels. Mais avec l’aide de la photographie informatique, une image de 24 MP peut également être réalisée, ce qui devrait offrir une qualité d’image élevée et générer des fichiers plus faciles à partager avec d’autres utilisateurs d’iPhone. Ils possèdent également un téléobjectif 2x qui, par le biais d’une astuce technique, dispose de trois niveaux de zoom optique. Les versions Pro bénéficient aussi d’un appareil photo principal de 48 MP, mais qui peut être basculé entre des focales de 24 mm, 28 mm et 35 mm. A noter en outre la présence d’un téléobjectif 3x dans la version Pro ‘normale’. Dans les quatre versions, on a tout spécialement travaillé sur les photos-portraits détaillés et ce, à la fois dans le matériel optique et dans l’appli photo.

Abordons enfin les puces: les deux iPhone 15 disposent d’une version améliorée de la puce A16 Bionic qui équipait les versions Pro de l’iPhone 14, avec un processeur à 6 cœurs et une puce graphique à 5 cœurs. Mais les nouveaux Pro ont évidemment franchi une nouvelle étape: leur puce A17 Pro est la première à disposer de transistors de 3 nanomètres. Tant le CPU que le GPU ont six cœurs, et la puce dispose d’un décodeur AV1 spécial qui améliore la qualité du streaming de Netflix, d’Apple TV+ ou d’autres services vidéo.

Quelques mini-primeurs

Toutes ces éléments techniques représentent, encore une fois, de petits pas par rapport aux versions précédentes et sont tout au plus à la hauteur des spécifications des produits-phares des grandes marques Android. Mais il y a quelques mini-primeurs. Comme le zoom 5x de l’iPhone 15 Pro Max. Les Pros intègrent également un nouveau bouton d’action pré-programmable dans le commutateur Ring/Silent, cet ancien commutateur permettant de mettre l’appareil en mode silencieux et inversement. Le connecteur USB-C des Pro atteint des vitesses USB 3, jusqu’à 20 fois plus rapides que l’USB 2.

Et le GPU des versions Pro dispose désormais du ray tracing avec accélération matérielle, une fonctionnalité que l’on ne pouvait imaginer jusqu’à présent que des puces graphiques d’un PC. Cela, entre autres choses, vous permettra de jouer sur un iPhone 15 Pro à des jeux de console comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake et le prochain Assassin’s Creed Mirage, qui sortira à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine (même si on peut parier que les éditeurs sous-jacents, Capcom et Ubisoft, auront considérablement optimisé leurs jeux, car le matériel des Pro est encore et toujours beaucoup moins puissant que celui d’une console ou d’un PC).

Enfin, une nouveauté importante pour les quatre iPhone 15: l’assistance par satellite sera également disponible en Belgique. Toute personne se trouvant dans une zone sans couverture pourra donc toujours lancer un SOS aux services d’urgence via la technologie satellite. Aux États-Unis, cette assistance par satellite a été étendue à la prise de contact avec les services de dépannage.