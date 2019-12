Nous voici arrivés au terme d'une décennie. A l'ère post web 2.0, le streaming a effectué sa percée, les monnaies virtuelles ont subitement gagné en importance, mais nous avons observé aussi de manière douloureuse combien la confidentialité numérique est fragile. Voici pour vous, cher lecteurs/lectrices, un aperçu des plus étonnantes tendances technologiques de ces dix dernières années.

Avant de commencer, couvrons-nous directement quelque peu: cette liste très étoffée n'est probablement pas complète. En même temps, nous n'avons pas hésité à ajouter un certain nombre d'éléments qui semblaient initialement des produits quelque peu révolutionnaires (pensons par exemple à Windows Phone), mais qui ne le sont jamais vraiment devenus. Nous n'avons pas non plus résisté à l'envie de citer plusieurs rachats et arrêts importants (adieu MSN et la prise casque!).

Nous avons tenté de remettre chaque événement à sa juste date, mais dans la pratique, une année s'est parfois écoulée entre l'annonce et le lancement ou le moment, où un produit/un service est arrivé en Belgique. La rédaction n'assume pas non plus de responsabilité au cas où après la lecture de cet article, vous vous sentiriez un peu plus... vieux.

2010

© Apple IPad

Apple annonce le tout premier iPad. Cette même année, Samsung fait pareil avec la Galaxy Tab, la toute première tablette tournant sur Android.

En réaction aux capteurs de mouvements de Wii, Sony lance la PlayStation Move, alors que Microsoft sort sa Kinect pour la Xbox. Ces deux caméras enregistrent vos mouvements physiques dans le jeu. Par la suite, on ne peut pas dire qu'elles se soient vraiment imposées.

Instagram voit le jour, au départ uniquement sous la forme d'une appli pour iOS.

En Chine, Xiaomi est créée. En 2014 déjà, l'entreprise devient le principal vendeur de smartphones en Chine. Ces dernières années, elle tente aussi de percer dans le reste du monde.

Windows 10 Mobile © REUTERS

Windows Phone, la réponse de Microsoft à Android et iOS, apparaît. Il s'agit là d'une sérieuse métamorphose de Windows Mobile, qui fut surtout populaire à l'ère pré-Android et de l'iPhone, mais le système n'a pu remporter la bataille l'opposant à Apple et à Google. En 2015, on eut droit à une mise à niveau vers Windows 10 Mobile, mais quelques années plus tard, Microsoft jeta l'éponge. Le support du système d'exploitation mobile sera interrompu fin 2019.

Microsoft lance son service 'cloud' Azure. Cette même année, Office 365 sort en mode bêta. C'est en 2011 que sort la version définitive.

2011

Après des années de domination en tant que navigateur, Internet Explorer voit sa part de marché descendre en-dessous des 50 pour cent. Huit ans plus tard, IE est encore exploité par quelque cinq pour cent des utilisateurs. Son successeur, Edge, possède une part de marché similaire. Le nouveau numéro un du marché s'appelle Chrome, alors que Firefox et Safari se classent respectivement deuxième et troisième à bonne distance.

Snapchat est lancée. A un moment, où tout reste en permanence en ligne, l'appli au logo du petit fantôme se distingue par des photos qui disparaissent au bout de quelques secondes. Plus tard, l'entreprise sera aussi la première à proposer des 'stories' qu'Instagram copiera avidement par la suite.

Minecraft © .

Minecraft sort lui aussi. Ce jeu devient incroyablement populaire et en 2014, son développeur Markus Persson (Notch) en revend la franchise à Microsoft.

© Reuters

2011 est aussi l'année, au cours de laquelle le monde dit adieu à Steve Jobs. Le fondateur et CEO d'Apple décède des suites d'un cancer, peu après qu'il se soit retiré de l'entreprise. Jobs est salué pour tout ce qu'il a réalisé. Très vite du reste, deux films qui lui sont consacrés, sont annoncés: Jobs (2013) et Steve Jobs qui sort en 2015. Pour notre part, nous conseillons surtout la biographie Steve Jobs de Walter Isaacson qui offre un aperçu passionnant de sa vie.

Google voit combien Facebook gagne en influence sur le web et lance son propre réseau social, Google+. Il s'agit là d'une variante allégée, mais tout aussi fonctionnelle de Facebook, mais le principal moteur de recherche au monde ne parvient pas à égaler le succès de Facebook. Après quelques années, Google+ est mis aux oubliettes. Le réseau n'est cependant pas mort et ce n'est que quand une fuite en matière de respect de la vie privée est découverte que Google condamnera définitivement le service en 2019.

Cette même année, Google rachète Motorola, l'un des plus anciens fabricants de téléphones mobiles, pour 12,5 milliards de dollars. C'est surtout l'éventail des brevets de Motorola qui intéresse Google. En 2014, l'entreprise est revendue à Lenovo pour 'seulement' 2,91 milliards de dollars.

Microsoft s'empare de Skype pour 8,5 milliards de dollars.

IBM fait participer son ordinateur Watson à Jeopardy (une compétition américaine). L'entreprise fait ainsi la démonstration de sa puissance en intelligence artificielle en faisant en sorte que son ordinateur soit le premier à répondre en langage naturel à des questions qui lui sont posées.

Apple lance son assistant vocal Siri.

La firme suédoise Spotify introduit son service de diffusion musicale en Belgique.

2012

Le 5 novembre, Proximus déploie son premier réseau commercial 4G dans notre pays. L'opérateur démarre avec huit villes.

Model S © Tesla

Tesla lance son Model S sur le marché. Ce n'est cependant pas la première voiture Tesla, puisque le Roadster était sorti en 2008.

Facebook rachète Instagram pour un milliard de dollars.

Vine est lancée, avant d'être rachetée ultérieurement par Twitter. Les mini-vidéos de six secondes sont appréciées par un public restreint, mais cela n'empêchera pas la fin de l'appli en 2016.

Huawei propose pour la première fois des smartphones en Europe.

L'appli Tinder pointe le bout du nez. Même si les applis de rencontres et de rendez-vous en ligne ne sont pas nouvelles, cette appli gagne particulièrement vite en popularité quasiment partout dans le monde et fait battre les coeurs plus rapidement. Suivent alors des applis concurrentes similaires telles Happn et Bumble. Quant à l'appli Grindr ciblant les hommes, elle existe depuis 2009 déjà.

Sur Kickstarter, l'entreprise jusque là inconnue Oculus lance une opération de financement participatif (crowdfunding) pour des lunettes VR. Le produit étonne et devient une mini-vogue, avant même que les premiers exemplaires ne soient mis en vente. Ce n'est qu'en 2016 que sort le premier casque de l'entreprise, deux ans après que Facebook l'ait rachetée en 2014.

Raspberry Pi Model A © .

Le premier Raspberri Pi est lancé. L'ordinateur 'singleboard ' bon marché à structure ouverte devient aussitôt le jouet préféré de nombreux 'nerds' et hobbyistes. Il convient aussi idéalement pour permettre aux enfants d'expérimenter la technologie.

2013

Edward Snowden.

Edward Snowden, un collaborateur de la NSA, révèle que les autorités américaines procèdent à de la mise sur écoute massive via leurs services de renseignements. Elles recourent dans ce but à des entreprises telles Facebook, Microsoft, Google et bien d'autres. Snowden s'enfuit en Russie et raconte son histoire dans son livre Mémoires Vives ('Permanent Record'). Les faits ne sont démentis ni par le gouvernement américain ni par les entreprises citées. Ils entraînent cependant la prise d'un certain nombre de mesures supplémentaires. C'est ainsi que beaucoup de services de communication exploitent aujourd'hui le cryptage bout-à-bout. Mais les pratiques de la NSA n'ont jamais été sérieusement muselées.

De nouvelles extensions internet se manifestent pour la première fois. Initialement, il s'agit d'extensions russes et chinoises, mais arrive ensuite aussi la première entreprise (.Samsung), suivie par d'autres noms génériques. A partir de 2014, on voit également apparaître .gent, .vlaanderen et .brussels sur le marché, même si ces noms ne connaissent guère de succès jusqu'à présent.

Google lance le premier Chromecast, un mini-appareil HDMI permettant de simplifier la diffusion du smartphone vers la TV.

Microsoft renonce à MSN Messenger (à la fin connu sous l'appellation Windows Live Messenger). Le service de clavardage, qui était surtout apprécié des jeunes, fusionne formellement avec Skype.

Windows Live Messenger (MSN) © .

Microsoft lance la Xbox One. Sony fait de même avec la Playstation 4.

Le fabricant chinois de smartphones OnePlus voit le jour. Ses appareils deviennent une mini-vogue, parce qu'ils proposent les spécifications de smartphones haut de gamme pour moins de la moitié du prix.

2014

Les services de secours belges vont désormais utiliser la 3G.

Google Glass © .

Belgacom devient Proximus. Ce changement de nom entend aussi souligner le vent frais qui souffle sur l'entreprise. L'ère de Didier Bellens se termine et sous Dominique Leroy, l'entreprise veut devenir plus moderne et flexible.

Google lance ses lunettes intelligentes Google Glass sous forme d'un produit bêta. L'appareil projette des informations comme une sorte d'hologramme devant les yeux, mais à cause notamment de la caméra incorporée, le produit n'attire pas vraiment la sympathie de l'entourage de ceux qui le portent. Début 2015, Google en arrête la vente. En 2017, l'entreprise mise sur un autre cheval avec une variante professionnelle des Google Glass.

Telenet se voit légalement contrainte d'ouvrir son réseau câblé à d'autres acteurs. Il en résulte que dans les années qui suivent, Orange peut proposer une offre internet, puis aussi les programmes TV sur le réseau de Telenet.

Netflix, qui a débuté en expédiant des DVD par la poste, lance son service de streaming en Belgique. Désormais, 'Netflix & Chill' devient un principe chez nous aussi.

Windows XP © .

Microsoft arrête définitivement son support de Windows XP. En raison de la popularité du système d'exploitation tant auprès des entreprises que des consommateurs, Microsoft avait postposé quelques fois sa date-butoir.

Facebook rachète Whatsapp pour 19 milliards de dollars. Elle promet que l'appli de clavardage ne partagera pas de données avec elle (à des fins publicitaires). Elle renoncera à cette promesse en 2016.

Hewlett-Packard annonce sa scission en HP Inc et HP Enterprise. La première nommée se concentrera sur les ordinateurs et les imprimantes, alors que la seconde s'occupera de matériel IT et de services professionnels. La scission devient formelle en 2015.

Une nouvelle nettement moins drôle: la découverte d'Heartbleed, une faille dans le logiciel OpenSSL permettant de visionner le trafic HTTPS. Une très grande partie des serveurs dans le monde doit être corrigée.

Lenovo rachète Motorola à Google.

2015

Avec l'Apple Watch, Apple lance pour la première fois un nouveau produit depuis la mort de Steve Jobs.

Windows 10 voit le jour. Microsoft se distingue en mettant durant la première année le nouveau système d'exploitation gratuitement à la disposition de tous ceux qui possèdent déjà une version de Windows.

© Getty Images/iStockphoto

Le monde apprend à connaître USB-C. Pour la première fois, ce connecteur universel permet un branchement des deux côtés.

Tesla déploie Autopilot pour permettre à une voiture d'évoluer de manière quasiment autonome sur des routes aux marquages appropriés, ce qui génère bien vite une série de vidéos mettant en scène des chauffeurs qui dorment ou font autre chose que conduire. Très vite, Tesla se doit aussi d'insister sur le fait que, contrairement à ce que l'appellation suggère, il ne s'agit pas d'un pilote automatique, mais d'un support sophistiqué à la conduite. Entre-temps, plusieurs grands noms préparent des voitures autonomes, mais Tesla est provisoirement la première entreprise à être si avancée sur le plan de tels véhicules.

Autres produits chaleureusement accueillis en 2015: l'Amazon Echo, le Surface Book, l'iPad Pro et... la possibilité d'utiliser sur Facebook non seulement 'like', mais aussi 'love', 'haha', 'wow', 'sad' et 'angry'. Davantage d'émotions en somme qu'on en a jamais vues chez Mark Zuckerberg en personne.

Telenet rachète Base à KPN. L'opérateur par câble disposait déjà d'un réseau virtuel via Orange, mais il peut désormais proposer ses propres services mobiles. Le rachat va directement de pair avec un investissement dans le réseau mobile. Telenet est dorénavant à même de proposer tant internet, la TV, la téléphonie fixe que la téléphonie mobile par le biais de sa propre infrastructure.

Mobile Vikings est revendu à Medialaan. Base, qui possédait la moitié de l'opérateur virtuel, doit revendre l'entreprise pour obtenir l'agrément de l'autorité de la concurrence pour le rachat de Base par Telenet.

Tesla sort son premier SUV, le Model X.

Dell rachète EMC pour 67 milliards de dollars et effectue ainsi le plus important rachat technologique de l'histoire.

2016

Le botnet Mirai paralyse partiellement internet. Le malware cible les appareils IoT mal sécurisés, tels des caméras en réseau et des routeurs. Des variantes de Mirai se sont encore manifestées par la suite, afin d'effectuer des attaques DDoS.

Mobistar devient Orange Belgium.

Proximus annonce un investissement de trois milliards d'euros dans la fibre optique. Tant les entreprises que les consommateurs bénéficieront dans les 10 à 15 années à venir de la fibre optique jusqu'à leur porte.

TikTok, une appli de média social pour de brèves vidéos musicales, apparaît. L'appli avait été plus tôt cette même année lancée en Chine sous l'appellation ByteDance. En 2018, elle fusionnera avec musical.ly

Le HTC Vive sort sur le marché. Il s'agit là d'un casque VR développé conjointement par HTC et Valve. Ce qui rend ce casque unique, c'est qu'il permet de déambuler librement dans un espace grâce à des capteurs.

Le HTC Vive © Reuters

Le jeu de réalité augmentée Pokémon GO pointe le bout du nez et devient immensément populaire en quelques semaines à peine. Tout l'été, on voit des jeunes et même des adultes chasser des pokémons virtuels dans les parcs et sur les places publiques. Comme le jeu exige dans un premier temps particulièrement beaucoup de courant, les 'battery packs' deviennent eux aussi soudainement nettement plus populaires.

Le 1er avril 2014, Google s'associait avec The Pokemon Company pour proposer aux internautes de capturer des Pokemons via la cartographie Google. Deux ans plus tard, ce qui ne devait être qu'une blague s'est transformé en véritable raz-de-marée

L'ordinateur AI AlphaGo (de la filiale DeepMind de Google) l'emporte sur Lee Se-dol, le meilleur joueur de Go au monde, sur le score de 4 à 1. En 2019, le joueur annoncera renoncer à affronter l'ordinateur, car il estime ne plus pouvoir gagner contre l'intelligence artificielle.

Apple supprime la prise casque sur son iPhone. La décision de renoncer à ce connecteur de 3,5 millimètres, qui était une norme universelle depuis des décennies, fait l'objet de nombreuses critiques. Des éléments matériels (dongles) sont certes mis à disposition, mais cela oblige quelque part aussi les utilisateurs à se tourner vers des oreillettes et casques sans fil (plus coûteux). D'autres marques de téléphones laisseront ensuite tomber progressivement ce connecteur.

. © Digital Trends

L'image de Samsung est sérieusement écornée, lorsqu'on apprend que le Galaxy Note 7 risque de s'enflammer en raison d'une erreur de production. L'appareil est rappelé et disparaît même du marché belge. Le nombre de cas de combustion enregistrés reste relativement faible, mais les vidéos de quelques smartphones en train d'éclater et de brûler ébranlent nettement la marque.

Suite aux élections présidentielles remportées par Donald Trump, le monde découvre l'impact des fausses informations (fake news) et des publicités trompeuses, qui étaient surtout utilisées de manière très ciblée sur Facebook. Le CEO Mark Zuckerberg nie initialement le problème, mais doit bien revenir sur ses paroles par la suite, lorsque des preuves lui sont présentées.

Nintendo lance la Nintendo Classic Mini, une mini-NES avec des jeux préinstallés. La console de jeu rétro devient un succès inattendu pour Nintendo.

2017

Le nouveau Nokia 3310 sera disponible en quatre teintes © Pieterjan Van Leemputten

2017 enregistre une renaissance technologique issue des années nonante. Nokia (ou plus précisément HMD Global autorisée à utiliser la marque Nokia) effectue lors de MWC son comeback sur le marché des téléphones avec un nouveau Nokia 3310. Quasiment en même temps que ce gadget bon marché et quasiment incassable, la firme lance aussi ses nouveaux smartphones tournant sur une version épurée d'Android et vendus à prix raisonnables.

Nintendo lance avec Switch une console de jeu utilisable soit comme portable, soit sur TV. Après le succès de la NES Classic Mini sort une SNES Classic Edition, une mini Super Nintendo. On verra ensuite apparaître les PlayStation Classic et Sega Mega Drive.

. © Getty Images

Le bitcoin existe depuis 2008 déjà et gagne lentement en valeur. En 2017, la monnaie virtuelle devient une véritable vogue, ce qui provoque cette année-là une hausse de son cours de 900 à pas moins de 20.000 dollars. Cette vogue marque aussitôt le début de toutes sortes de prévisions prophétiques sur les monnaies virtuelles. En même temps, les alternatives similaires poussent comme des champignons. Il valait du reste mieux vendre ses bitcoins avant la fin décembre, car par après, la roue tourna bien vite vers le bas. Depuis lors, il y a pas mal de soubresauts, et la monnaie, dont la valeur ne se fonde sur rien, vaut actuellement quelque 6.000 euros.

En 2017, c'est votre facture téléphonique en vacances qui se voit allégée, puisque les tarifs d'itinérance (roaming) européens sont abolis. Conséquence: vous appelez, expédiez des SMS ou surfez des Iles Canaries jusqu'en Scandinavie au même tarif qu'à domicile.

Tesla lance son Model 3.

Aux Etats-Unis, la neutralité du net n'est plus obligatoire. Le régulateur télécom FCC annule cette obligation sous la pression des opérateurs internet locaux et au grand désappointement des consommateurs et de plusieurs acteurs internet. Des procès sont du reste encore et toujours en cours actuellement, même d'états individuels, à l'encontre de cette décision.

Travis Kalanick © Reuters

WannaCryverrouille des ordinateurs dans le monde entier. C'est la première fois qu'un rançongiciel (ransomware) se manifeste à si grande échelle et oblige les gens à choisir entre payer ou perdre leurs fichiers. Le virus provient probablement de Corée du Nord et est enrayé après quelque temps par le pirate Marcus Hutchins, qui découvre par inadvertance une façon de stopper WannaCry. Ce n'est toutefois pas la fin du ransomware, puisque jusqu'à aujourd'hui, des variantes du rançongiciel continuent de se manifester.

Uber essuie depuis des années déjà des critiques du secteur des taxis et des autorités, mais en 2017, on apprend aussi qu'il règne une culture toxique d'intimidation sexuelle au sein de l'entreprise et ce, jusqu'à la haute direction. Il en résulte que plusieurs dirigeants quittent l'entreprise. Le CEO Travis Kalanick en personne prend une pause, puis s'en va définitivement. En 2018, l'entreprise trouve un arrangement avec 480 employés pour un montant de 7 millions de dollars pour apaiser les revendications en matière de discrimination sexuelle, d'intimidation et d'environnement de travail pour le moins délétère.

En fin d'année, on apprend qu'Apple ralentit sciemment d'anciens iPhone. A l'entendre, elle agit ainsi pour maintenir la stabilité du téléphone en cas d'usure de son accu, mais de nombreux utilisateurs dénoncent véhément cette pratique. Apple promet ensuite de réduire fortement le prix du remplacement des batteries, mais cela n'empêche pas qu'on lui intente quelques procès.

Le jeu Fortnite est lancé.

2018

On assiste à un ralentissement des ventes de smartphones. Selon les analystes de marché, ce sont surtout les appareils les plus coûteux qui éprouvent des difficultés. La principale explication, c'est l'absence de grandes innovations technologiques (qui engendrent souvent le besoin de changer d'appareil). En outre, il n'y a plus guère de nouveaux marchés tant géographiques que démographiques. Quasiment tout un chacun dispose d'un smartphone.

Stephen Hawking décède à l'âge de 76 ans.

Les pouvoirs publics, les banques et les opérateurs télécoms belges introduisent Itsme, une appli destinée à remplacer le logiciel eID et les lecteurs de cartes.

© AFP

SpaceX lance sa fusée Falcon Heavy. A cette occasion, les deux boosters Falcon 9 effectuent leur retour sur la Terre en atterrissant à la verticale. C'est l'échec par contre pour la partie centrale, qui devait atterrir sur une plate-forme en mer.

Microsoft s'empare de GitHub pour 7,5 milliards de dollars.

IBM rachète Red Hat pour 34 milliards de dollars.

Wifi 6 est déployé pour la première fois.

Microsoft lance Azure Sphere. L'entreprise sort en exclusivité son propre noyau Linux. Le produit revêt surtout une valeur symbolique, quand on sait que l'entreprise est restée des années durant à l'écart de tout ce qui est Linux et open source.

Apple est la première firme américaine à valoir plus d'un billion de dollars. Tel est aussi le cas d'Amazon plus tard cette même année et de Microsoft en 2019, même si les valeurs marchandes exactes fluctuent régulièrement. Il nous faut ici apporter la nuance, selon laquelle la société pétrolière PetroChina fut la première de l'histoire, en 2007 déjà, à atteindre (brièvement) le cap du billion de dollars.

Spectre et Meltdown sont deux failles découvertes dans l'architecture CPU. Tant Intel qu'Apple ont été forcées de sortie dans l'urgence des patches destinés à limiter les dégâts possibles.

Le 25 mai, la General Data Protection Regulation, mieux connue sous l'acronyme GDPR, entre en vigueur. Il s'agit là d'une série de règles de confidentialité, qui doivent éviter que les données des citoyens puissent être réutilisées ou revendues aisément. La loi rend surtout nerveuses les entreprises, parce qu'elles sont à présent obligées d'informer rapidement les autorités en cas de piratage ou d'incident touchant les données. Les amendes infligées peuvent atteindre jusqu'à quatre pour cent du chiffre d'affaires mondial des entreprises.

Place à présent aux 'deep fakes', une technique permettant de manipuler beaucoup plus facilement des vidéos par voie numérique. Cette technique est utilisée pour générer notamment des images pornographiques, généralement sans autorisation ou permission de la victime, avec la tête de quelqu'un d'autre, ou pour faire faire ou dire à des hommes/femmes politiques ou à des personnes connues des choses inventées de toutes pièces.

En Belgique, le GDPR entraîne aussi la fin de la Commission vie privée. Celle-ci est transformée et rebaptisée Autorité de protection des données (APD).

Mark Zuckerberg © Reuters

Le fait que Facebook ne prend guère au sérieux notre confidentialité, était déjà connu, mais en 2018, on découvre plus de cadavres dans les armoires de l'entreprise que chez... un entrepreneur de pompes funèbres après un tremblement de terre. On apprend en effet que l'agence de marketing Cambridge Analytica a mis la main, via un quiz Facebook, sur les donnés personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs. Facebook était au courant depuis 2015 déjà. Dans les mois qui suivent, d'autres scandales éclatent, d'où il apparaît surtout que Facebook trace ses utilisateurs de nombreuses manières différentes, mais avant tout sournoises. Retrouvez ici ces principaux scandales rien qu'en 2018.

2019

Data News souffle ses quarante bougies.

La Corée du Sud est le premier pays au monde à déployer un réseau 5G.

Grâce à une solide mise à niveau de son réseau, Telenet offre désormais des vitesses jusqu'à 1 gigabit par seconde à ses clients. L'entreprise annonce aussi qu'elle renoncera au signal TV analogique en 2020.

Google Assistant arrive en Belgique.

Chromecast Ultra et Stadia controller © Google

Lancement de Stadia, le service de diffusion de jeux de Google.

Les tentatives des Etats-Unis de toucher la Chine en général et l'entreprise Huawei en particulier prennent une nouvelle tournure. Les Américains amplifient la pression en mettant en garde les pays alliés contre les dangers de l'équipement d'Huawei, même s'ils ne peuvent apporter aucune preuve pour étayer leurs dires. En interne, les autorités défendent aux entreprises américaines de collaborer encore avec Huawei, ce qui fait notamment en sorte que Google ne peut plus fournir des services Android aux (nouveaux) téléphones de la marque chinoise. Suite aux protestations de plusieurs entreprises, un assouplissement intervient, mais la situation est toujours chaotique et nébuleuse à propos de ce que Donald Trump permet ou non de faire.

Samsung Galaxy Fold © PVL

Samsung lance le Galaxy Fold, le premier smarpthone à écran pliable. Huawei présente peu après un appareil similaire. Le Fold frappe l'imagination, mais lors des premiers tests, l'écran semble nettement plus vulnérable qu'il n'y paraît. Samsung rappelle l'appareil avant même son lancement formel et le réintroduit en automne sur le marché, mais pas en Belgique.

L'Autorité de protection des données belge inflige sa première amende GDPR à un bourgmestre qui a abusé d'adresses e-mail à des fins électorales. Entre-temps, un second bourgmestre et un échevin ont eux aussi écopé d'une telle amende.

Mais encore...

Indépendamment de la liste ci-dessus, citons encore de nombreuses évolutions, pour lesquelles il est assez malaisé de fixer une année précise, mais qui ont néanmoins pris une place indéniable dans la décennie écoulée.

Les connexions par voie téléphonique sont passées de vie à trépas. En 2015, il ne subsistait que 161 lignes en Belgique. Mais dans la pratique, le service est interrompu et est remplacé par l'internet à haut débit. Notre pays en était à 4.427.212 connexions du genre en début d'année.

L'effondrement du marché du PC. Avec la percée des smartphones et des tablettes, le PC perd de son intérêt. Nous en possédons certes encore un, mais qui est moins souvent remplacé, et cela se traduit par une baisse des chiffres de vente.

La percée de l'intelligence artificielle (AI) et de l'apprentissage machine. Une évolution en cours depuis quelques décennies déjà, mais qui progresse à grands pas ces dix dernières années grâce à une puissance de calcul en croissance constante.

La percée des voitures autonomes. Nous aurons encore et toujours besoin d'un permis de conduire, mais à présent que quasiment chaque constructeur automobile y travaille, les attentes sont très élevées pour la décennie à venir.

Médias sociaux. Facebook et Twitter existent certes depuis plus d'une décennie, mais ces dix dernières années, les médias sociaux font vraiment partie de notre vie quotidienne. On vit aujourd'hui dans un monde, où on peut lire directement les vociférations de Donald Trump et où les influenceurs tentent de vous convaincre de leur importance. Mais où on découvre également un nombre incroyable de contenus générés par les utilisateurs allant de récits de voyages à des tests de restaurants et évidemment à d'innombrables vidéos de... chats.

Casques antibruit. Ils existent depuis assez longtemps déjà, mais sont aussi utilisés ces dix dernières années dans l'avion, le train et même au bureau.

Les drones ne pourront plus survoler les réserves naturelles wallonnes

Drones. Tant les professionnels que les consommateurs peuvent aujourd'hui utiliser des drones abordables, souvent équipés de caméras et de capteurs.

Le wifi dans (certains) avions.

Wearables. Contrairement à ce que certains experts prévoyaient, nos vêtements, bijoux et chaussures ne sont pas encore gagnés par les capteurs connectés, mais les traceurs de fitness et montres intelligentes ne sont à présent plus des accessoires exceptionnels.

De 4K en 8K. Vous rappelez-vous encore de l'époque où vous deviez choisir entre Full HD et HD Ready? Si vous achetez une TV aujourd'hui, elle dispose très probablement d'un écran (LED) 4K et si vous avez suffisamment d'argent (et un vaste living), la TV 8K est même à votre portée.