Faites place au Wi-fi 6

Frans Godden Frans Godden est journalist indépendant.

Plus question aujourd'hui de se passer de Wifi. Les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils intelligents exploitent tous un réseau sans fil. Et le problème se pose lorsqu'un trop grand nombre d'appareils accèdent simultanément à ce réseau sans fil. Le Wi-fi 6, le nouveau standard qui sera déployé dans le courant de l'année prochaine, devrait y apporter une réponse.

. © .

Vous finirez tôt ou tard par le constater : votre réseau sans fil se fait toujours plus lent. Surtout si l'ensemble des membres de votre famille s'y connecte avec toutes sortes d'appareils. Logique certes puisque chaque appareil exige le maximum du réseau disponible, ce qui crée retards et ralentissements. Il en va d'ailleurs de même pour les réseaux d'entreprise.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez tous les articles Datanews gratuitement Je m'enregistre Je suis déjà enregistré ×