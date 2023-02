OnePlus lève un coin du voile recouvrant sa première tablette

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

On savait depuis assez longtemps déjà que OnePlus dévoilerait plus tard dans la journée son tout nouveau smartphone haut de gamme. Le fabricant a cependant une autre surprise en réserve. Dans une bande-annonce, on découvre en effet un aperçu du OnePlus Pad, la première tablette de OnePlus. Elle sera elle aussi lancée ce mardi.

© OnePlus