Test: OnePlus 13 – ‘Je vois, je vois… nettement plus avec l’IA’

OnePlus démarre la nouvelle année avec la treizième incarnation de son smartphone-phare. L’appareil associe la puissance de calcul de la puce Snapdragon 8 Elite à la dernière technologie d’appareil photo Hasselblad et à une gamme de fonctionnalités d’IA. Data News a pu tester le téléphone de manière approfondie ces dernières semaines.

En termes de design, le OnePlus 13 diffère étonnamment peu de son prédécesseur. L’écran mesure à nouveau 6,82 pouces, et l’îlot rond des appareils photo semble également familier, même si cette fois, le flash a été placé dans l’anneau plutôt qu’à côté. Les teintes sont nouvelles et ont pour noms Arctic Dawn, Black Eclipse et Midnight Ocean. La particularité de cette dernière (le modèle bleu), c’est que le dos est en cuir végan souple. Cela rend l’appareil un rien plus léger (210 grammes) et un peu moins mince (8,9 mm) que les autres versions (213 grammes/8,5 mm), bien que ces différences soient négligeables.

Ultra-rapide

La source de puissance est le Snapdragon 8 Elite, la première puce de Qualcomm dotée d’un CPU Oryon. Le processeur est flanqué d’un nouveau GPU Adreno (le monstre de calcul graphique) et d’un NPU (processeur neuronal) Hexagon en tant qu’élements du Qualcomm AI Engine. Les performances de ces trois unités de traitement sont entre 40 et 45 pour cent supérieures à celles des générations précédentes, tout en étant plus économes en énergie. On ressent tout à fait que ce smartphone est ultra-rapide, et cette impression est confirmée par la célèbre appli benchmark Antutu.

Le OnePlus 13 en Arctic Dawn. © OnePlus

D’après Antutu, le OnePlus 13 est le deuxième smartphone le plus rapide au monde au moment d’écrire ces lignes, juste derrière l’iQOO 13 (un appareil destiné au marché asiatique) et juste devant le Red Magic 10 Pro (qui s’adresse principalement aux joueurs). Le fait que l’ensemble des trois premiers soient pilotés par un Snapdragon 8 Elite est révélateur des performances de ce SoC.

D’ailleurs, le OnePlus 13 pourrait un jour passer à la première place. Après tout, le score Antutu a été calculé sur la base du modèle à 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage et – contrairement à l’iQOO et au Red – non pas sur la base de la version supérieure à 16 Go/512 Go, qui devrait normalement être un peu plus performante. Histoire de coller immédiatement un prix sur les deux appareils, sachez que la ‘version d’entrée de gamme’ coûte 999 euros, alors que le modèle haut de gamme revient à 1.149 euros.

Source de puissance: le Snapdragon 8 Elite. © OnePlus

OxygenOS

Le OnePlus utilise bien sûr Android 15 comme système d’exploitation, avec par-dessus la dernière version d’OxygenOS de OnePlus. Cette carapace graphique, disponible depuis plusieurs mois sur d’autres téléphones du constructeur chinois, équipe le OnePlus 13 avec quelques subtiles nouveautés cosmétiques, dont les icônes d’applis rondes et les éléments colorés dans les paramètres sautent le plus aux yeux.

Cependant, OxygenOS 15 propose avant tout une solide portion de fonctionnalités d’IA, qui se démarquent particulièrement en combinaison avec l’optique du OnePlus 13. Nous y reviendrons du reste plus amplement par la suite, lorsque nous examinerons de plus près l’îlot d’appareils photo. Ici, nous mettons principalement l’accent sur certaines autres fonctionnalités d’IA, telles que la recherche intelligente (Intellligent Search). Il s’agit là d’une fonction de recherche à l’échelle du système qui non seulement trouve chaque mot-clé dans chaque document, mais peut également fournir des informations très ciblées basées sur l’utilisation du langage naturel, en tenant compte du contexte des données. Au moment de notre test, cette fonctionnalité (qui repose en partie sur les modèles Google Gemini AI) ne semblait pas encore pleinement opérationnelle, mais la démo que nous avons reçue de OnePlus, était en tout cas prometteuse. Une observation toutefois: pour ce type de gadgets, Il convient explicitement d’approuver que le téléphone soit autorisé à détecter toutes sortes de données. Reste bien sûr à savoir si, malgré la convivialité, vous le souhaitez vraiment. OnePlus semble en être consciente et prévoit une sorte de coffre-fort numérique pour toutes les choses que la recherche intelligente doit ignorer.

Nous avons les mêmes observations à formuler à propos d’AI Notes, l’assistant intelligent de l’appli Notes de OnePlus (bien qu’entièrement fonctionnel) capable de ‘raccourcir, améliorer ou affiner’ vos notes de manière entièrement automatique. Ce gadget ne fonctionne lui non plus que si l’appli est autorisée à ‘collecter et utiliser’ les notes, pour lesquelles vous devez à nouveau donner votre approbation. Même si rien ne presse, car l’assistant d’IA pour Notes ne prend pas encore en charge le français et le néerlandais. Voilà qui contraste tout à fait avec Gemini, l’assistant d’IA de Google intégré par défaut sur de plus en plus de smartphones, dont le OnePlus 13. Ici, pas de problème de langue donc.

Une impression d’AI Notes. © OnePlus

Une dernière nouveauté d’OxygenOS 15 qui ne doit pas passer inaperçue, c’est la possibilité de partager facilement (à la manière d’AirDrop ) des photos et d’autres fichiers avec les utilisateurs d’un iPhone. C’est particulièrement utile pour les photos, car la qualité d’origine est ainsi conservée (lorsque la compression s’effectue via WhatsApp, par exemple).

Quant au support du système d’exploitation, les utilisateurs recevront des mises à jour logicielles pendant quatre ans et des mises à jour de sécurité pendant six ans. OnePlus n’établit ainsi aucun record, mais se place plutôt dans le milieu du peloton.

© OnePlus

Hasselblad et Triprism

Pour l’optique de ce produit phare, OnePlus a de nouveau collaboré avec Hasselblad, qui a fourni la cinquième génération de sa technologie ‘Camera for Mobile’. Le fabricant d’appareils photo reflex légendaires et souvent très chers comme les Hasselblad 500C et 1600F s’est chargé, entre autres, du réglage de l’optique. Pour les connaisseurs les trois modes portrait (1x, 2x et 3x) sont en réalité des répliques d’objectifs Hasselblad tels que les XCD 30, 65 et 90V. Les résultats sont légèrement différents à chaque fois, mais semblent très professionnels grâce aux effets bokeh réalistes (sujets sur un arrière-plan flou) et à trois nouveaux filtres subtils: Foggy, Glowing et Dreamy.

À l’arrière, on découvre trois appareils photo, chacun caractérisé par une qualité d’image de 50 mégapixels, et assistés par un capteur dit LDAF. Celui-ci détecte la distance par rapport à une personne ou à un objet à l’aide d’un laser, aidant ainsi le système de mise au point automatique de l’appareil photo.

Avant d’examiner de plus près cet îlot d’appareils photo, écrivons d’abord un mot sur le nouvel algorithme de double exposition de ce téléphone. Il devrait en résulter que la qualité d’image soit encore plus proche de celle d’un DSLR ou d’un reflex. En résumé: les capteurs plus petits d’un smartphone sont plus susceptibles de souffrir du flou avec des expositions plus longues (en particulier avec des sujets en mouvement), tandis que du bruit peut se manifester plus rapidement avec des expositions brèves. Le OnePlus 13 résout ce problème en enregistrant deux images (avec une vitesse d’obturation rapide et plus longue) sur simple pression d’un bouton, qui sont ensuite fusionnées instantanément en une seule photo.

1/4 Quelques photos prises avec le OnePlus 13. © MvdV 2/4 Quelques photos prises avec le OnePlus 13. © MvdV 3/4 Quelques photos prises avec le OnePlus 13. Remarquez les détails de la mousse sur cette photo macro. © MvdV 4/4 Quelques photos prises avec le OnePlus 13. L’effet bokeh assure un arrière-plan flou d’aspect naturel. © MvdV 1/4 Quelques photos prises avec le OnePlus 13. © MvdV 2/4 Quelques photos prises avec le OnePlus 13. © MvdV 3/4 Quelques photos prises avec le OnePlus 13. Remarquez les détails de la mousse sur cette photo macro. © MvdV 4/4 Quelques photos prises avec le OnePlus 13. L’effet bokeh assure un arrière-plan flou d’aspect naturel. © MvdV Quelques photos prises avec le OnePlus 13. © MvdV Quelques photos prises avec le OnePlus 13. © MvdV Quelques photos prises avec le OnePlus 13. Remarquez les détails de la mousse sur cette photo macro. © MvdV Quelques photos prises avec le OnePlus 13. L’effet bokeh assure un arrière-plan flou d’aspect naturel. © MvdV

Cela dit, l’appareil photo principal du OnePlus 13 (en haut et à gauche sur l’îlot) est livré avec un grand capteur Sony LYT-808 d’1/1,4 pouce à stabilisation optique de l’image (OIS) et une ouverture de f/1,6. De plus, on retrouve un appareil ultra grand angle avec un angle de vision de 120° et une ouverture d’objectif f/2,05 pour capter de vastes paysages par exemple. Mais ce dont OnePlus est le plus fier, c’est du nouveau téléobjectif doté d’un capteur Sony LYT-600, d’une ouverture de f/2,6 et d’OIS, capable de zoomer jusqu’à 3x optiquement (l’équivalent de 73 mm).

Comme beaucoup de téléphones haut de gamme actuels, ce OnePlus utilise un périscope, où les objectifs se déplacent l’un face à l’autre ‘sur la largeur’ de l’appareil. De cette façon, ‘l’épaisseur’ du téléphone reste limitée. Classiquement, un prisme garantit que la lumière collectée soit déviée vers le capteur. Cependant, un objectif Triprism a été développé pour le OnePlus 13, avec trois prismes qui réfléchissent la lumière le même nombre de fois. Selon le fabricant, un tel objectif Triprism est 24 pour cent plus compact et 30 pour cent plus léger que les objectifs périscopiques ‘classiques’, laissant plus d’espace dans l’appareil pour d’autres technologies. Un bel exemple de savoir-faire, mais en tant que consommateur, vous ne le remarquerez guère.

Zoomer et booster avec l’AI

Avec le zoom optique 3x, il y a peu de différence de qualité par rapport au grossissement du prédécesseur OnePlus 12. Mais à partir du zoom 10x (un grossissement numérique), le nouveau venu dispose d’un atout important sous la forme d’AI Telephoto. Et non, nous ne sommes généralement pas du tout fans des logiciels qui explosent les images, mais le OnePlus 13 parvient souvent à transformer les détails les plus minuscules à des distances énormes (zoom 30x ou 40x) en quelque chose de beau en remplissant les pixels manquants de manière ‘intelligente’. Bravo!

AI Detail Boost est quelque peu liée AI Detail Boost. Cette fonctionnalité utilise l’intelligence artificielle pour créer une nouvelle image à partir d’un détail de votre photo. Avec un recadrage normal, une telle image n’est généralement plus très nette, mais AI Detail Boost augmente ‘intelligemment’ la résolution jusqu’à une qualité 4K. Dans certains instantanés, cela fonctionne plutôt bien, alors que dans d’autres, le résultat semble un peu forcé. En d’autres termes, essayez et voyez ce que cela donne. Assurez-vous de tester la fonctionnalité avec des photos plus anciennes dans une résolution inférieure, car selon OnePlus, elles bénéficieraient également d’un tel bain d’IA. Ah oui, là aussi vous êtes informé que la photo est envoyée aux serveurs de OnePlus, afin d’effectuer les retouches. Tel ne semble pas être le cas lors de l’utilisation d’AI Telephoto.

1/4 Un pigeon et une petite écurie, chacun photographié normalement, puis avec un zoom 30x à 40x via la fonctionnalité AI Telephoto du OnePlus 13. On voit que l’image a été quelque peu retouchée artificiellement, mais le résultat est assez impressionnant. © MvdV 2/4 © MvdV 3/4 © MvdV 4/4 © MvdV 1/4 Un pigeon et une petite écurie, chacun photographié normalement, puis avec un zoom 30x à 40x via la fonctionnalité AI Telephoto du OnePlus 13. On voit que l’image a été quelque peu retouchée artificiellement, mais le résultat est assez impressionnant. © MvdV 2/4 © MvdV 3/4 © MvdV 4/4 © MvdV Un pigeon et une petite écurie, chacun photographié normalement, puis avec un zoom 30x à 40x via la fonctionnalité AI Telephoto du OnePlus 13. On voit que l’image a été quelque peu retouchée artificiellement, mais le résultat est assez impressionnant. © MvdV © MvdV © MvdV © MvdV

Dans la boîte à outils du OnePlus pour les photographes, on trouve deux autres produits, à savoir AI Unblur pour rendre les photos floues plus nettes et AI Reflection Eraser pour supprimer les reflets (par exemple dans le verre) de la photo. Tout fonctionne comme promis, mais pas entièrement ‘sur l’appareil’, ce qui nécessite des uploads et des connexions internet. C’est compréhensible à certains égards, bien sûr, mais quand les smartphones les plus puissants au monde deviendront-ils vraiment suffisamment puissants pour se passer de ce genre d’aide?

Enfin, l’optique propose également un nouveau mode Action qui double la vitesse d’enregistrement de 30 à 60 ips (images par seconde). Ou comment capter le moment où d’une bouteille de champagne que l’on débouche, l’explosion d’un ballon rempli d’eau ou le passage d’une voiture de course ‘comme si elle était gelée’. Les amateurs de vidéo pourront enregistrer des films de très haute qualité comme en 4K Dolby Vision Video HDR (avec tous les objectifs, y compris l’appareil à selfies). Vous pourrez même changer d’objectif pendant de tels enregistrements, tout en conservant la stabilisation d’image, ce qui, selon OnePlus, est encore assez unique sur le marché.

Autres caractéristiques

Le test d’un smartphone n’est pas complet sans en évoquer l’écran. Comme mentionné, le OnePlus 13 est équipé d’un écran spacieux de 6,82 pouces, de type QHD+ (bon pour 3.168 x 1.440 pixels). L’appareil est le premier smartphone au monde à se voir attribuer une note DisplayMate A++. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’écran est très lisible à tout moment (même en plein soleil), en partie grâce à la luminosité qui peut atteindre jusqu’à 4.500 nits. Dans l’obscurité, l’affichage fatigue moins les yeux. L’écran peut également être utilisé avec des gants, alors que les doigts mouillés ne sont pas un problème grâce à Aqua Touch 2.0 – pas même pour le scanner d’empreintes digitales situé sous l’écran.

Tant qu’à évoquer l’humidité: le OnePlus 13 se caractérise à la fois par des indices IP68 et IP69, ce qui est également rare. Cela signifie qu’il n’est pas ‘simplement’ étanche, mais que même un fort jet d’eau n’endommage pas ce téléphone portable.

n’endommage pas ce téléphone portable.Avec les indices IP68 et IP69, le OnePlus peut facilement résister aux éclaboussures d’eau. © OnePlus

Le OnePlus 13 tire son énergie d’une puissante batterie de 6.000 mAh qui se recharge complètement en 36 minutes seulement. Attention: le fabricant ne fournit plus le chargeur rapide SuperVOOC 100 W requis. La recharge sans fil est également possible à 50W. C’est désormais aussi possible grâce aux coques premium spéciales pour l’appareil avec le nouveau chargeur magnétique AirVOOC, qui se clique magnétiquement sur la coque. La technologie est similaire à MagSafe sur l’iPhone d’Apple. Un autre accessoire intéressant est la batterie externe magnétique de OnePlus, qui peut facilement augmenter la capacité de l’accu de l’appareil de 5.000 mAh. Fait intéressant: selon le constructeur, l’accu du OnePlus 13 contient encore quatre-vingts pour cent de sa capacité d’origine au bout de quatre ans.

Conclusion

Si vous pensez que les smartphones de 2025 ne contiendront pratiquement aucune nouveauté, vous changerez d’avis après avoir testé le OnePlus 13. L’appareil en regorge littéralement, même s’il s’agit souvent de points forts techniques que vous, l’utilisateur final, ne remarquerez pas toujours immédiatement. La technologie Triprism en est un bon exemple, tout comme l’indice IP69. Ce que vous ressentez illico, c’est à quel point ce téléphone est rapide comme l’éclair et quelles choses incroyables vous pouvez réaliser avec les nouvelles fonctionnalités d’IA d’OxygenOS 15. Non pas que nous les adoptions toutes avec beaucoup d’enthousiasme (confidentialité oblige!), mais des gadgets comme AI Telephoto ont certainement de quoi nous ravir.

Il en va de même pour les accessoires magnétiques et les gadgets qui n’ont pas pu être abordés en détail dans cet article. Comme le port infrarouge qui remplace la télécommande de votre téléviseur lorsque vous l’égarez un moment, ou encore la fonctionnalité BeaconLink qui transforme ce OnePlus en talkie-walkie d’une portée allant jusqu’à 200 mètres. En résumé: sans apporter de nombreux changements externes, OnePlus porte son smartphone phare à un nouveau et très haut niveau en ce début 2025.