Orange modernise son réseau wallon pour atteindre 10 Gbps 

En passant à l’architecture d’accès distribué, Orange souhaite mettre à niveau son réseau fixe en Wallonie et dans certaines parties de Bruxelles afin de pouvoir, à terme, offrir des débits allant jusqu’à 10 Gbit/s via l’hybride fibre coaxiale (HFC).

Orange, propriétaire du réseau câblé de VOO depuis 2023, a investi massivement ces dernières années déjà dans une mise à niveau de son réseau câblé wallon pour offrir des débits allant jusqu’à 1 Gbps en passant à Docsis 3.1, ce que l’opérateur peut faire en Flandre aujourd’hui déjà via le réseau câblé de Telenet.

Initialement, le plan était de continuer à investir par la suite pour augmenter encore cette vitesse d’ici 2040. C’est dans ce but que les éléments de base sont maintenant posés par le biais d’une mise à niveau vers une architecture d’accès distribué (Distributed Access Architecture ou DAA).

‘Cette mise à niveau ouvrira non seulement la voie au haut débit jusqu’à 10 Gbit/s, mais améliorera également l’efficience énergétique et l’exploitation de la capacité, conformément à notre engagement en faveur d’un monde durable. Avec ces investissements, nous posons la base d’un réseau plus agile, fiable et performant qui répond aux exigences qui seront imposées à l’avenir’, déclare Philippe Toussaint, CTO d’Orange Belgium.

DAA décentralise et virtualise le ‘headend’ (le point de départ du réseau chez le fournisseur) et les fonctions réseautiques du réseau hybride d’Orange Belgium (une combinaison de coaxial et de fibre optique). Selon l’entreprise de télécommunications, cela pose les bases de la technologie 10 Gbps. Le réseau doit devenir plus économe en énergie, avec une capacité plus élevée et une fiabilité plus grande. La capacité de la fibre optique sera également mieux exploitée grâce au wavelength division multiplexing (WDM).

2040

Il est ici question du réseau fixe en Wallonie et dans six communes bruxelloises. L’ambition est de mettre à niveau au moins 34 pour cent de ce réseau vers DAA. Il pourra alors offrir à l’avenir 5 à 10 gigabits par seconde. Orange Belgium y arrivera en collaboration avec Teleste, qui fournira le RPD ou Remote PHY Device, CommScope (Auxilliary Video Core and Video Engine) et Nokia, qui se chargera du composant CIN (Converged Interconnect Network).

‘Cette mise à niveau est une étape stratégique dans la mission d’Orange Belgium d’offrir des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s sur l’infrastructure câblée existante’, affirme Hanno Narjus, senior vice-président de Teleste Networks. ‘Il s’agit là d’une approche respectueuse de l’environnement, permettant un enchaînement rapide de mises à niveau du réseau.’

L’ambition finale d’Orange Belgium est que deux tiers du réseau soient constitués de fibre optique (FTTP) d’ici 2040, dans 15 ans donc, et un tiers d’hybrid fiber coaxial (HFC). Ce dernier est une configuration réseautique où la connexion aux armoires en rue se compose de fibre optique et les dernières centaines de mètres sont couvertes par une connexion par câble (coaxial).