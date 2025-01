‘Des données d’agents du FBI volées par des hackers’

Le FBI estime que des données de ses agents ont été dérobées lors d’un piratage chez l’opérateur télécom américain AT&T. Il s’agit en l’occurrence de données d’appels et de messages sur une période de plusieurs mois, selon l’agence de presse Bloomberg. Le service d’enquête fédéral américain tenterait à présent d’empêcher que l’identité des informateurs ne soit divulguée.

AT&T annonçait en juillet que des données avaient été volées sur une période de six mois environ en 2022. Les pirates menaçaient de vendre ces données, si l’entreprise ne payait pas une rançon.

‘Très préjudiciable’

Selon des documents consultés par Bloomberg, les données en question pourraient révéler les numéros de téléphone d’agents du FBI. Il serait également possible de déduire qui ils ont appelé et à qui ils ont envoyé des SMS. ‘Si de telles informations devenaient publiques, cela serait non seulement très préjudiciable pour les enquêtes, mais aussi potentiellement dangereux pour les informateurs’, déclare à ce propos l’ancien directeur de l’agence américaine de contre-espionnage NCSC, William Evanina.

Le FBI affirme s’adapter constamment aux problèmes de sécurité. De son côté, AT&T déclare collaborer avec les services de sécurité pour minimiser l’impact du piratage sur les services gouvernementaux. Ni l’un ni l’autre ne confirme que des données du FBI ont été volées.