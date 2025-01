Les onéreux PC IA limitent les ventes de PC 

Les ventes mondiales de PC augmentent, mais la croissance est limitée. Gartner pointe ici du doigt les consommateurs et les entreprises qui ne sont pas passés à Windows 11 l’année dernière, mais aussi les PC IA qui ne suscitent pas encore l’enthousiasme voulu.

Au dernier trimestre de 2024, 64,4 millions de PC ont été vendus dans le monde, soit 1,4 pour cent de plus qu’au trimestre correspondant de 2023. Sur une base annuelle, cela représente 245,3 millions d’appareils, soit une croissance d’1,3 pour cent. Gartner fait observer que le nombre d’appareils est inférieur à 250 millions pour la deuxième année consécutive.

Cela reste tout de même une croissance, mais l’analyste souligne que le marché offrait plus de potentiel. ‘Malgré les attentes élevées concernant l’afflux des PC IA et l’innovation attendue de Windows 11, le marché mondial des PC a connu une croissance limitée au quatrième trimestre’, explique Ranjit Atwal, senior director analyst chez Gartner. ‘Pour les consommateurs, le prix des PC IA constitue un frein à une forte progression. Parallèlement, les incertitudes économiques dans certaines régions, comme en Chine et dans certaines zones d’Europe, limitent la croissance.’

Atwal s’attend à une solide progression cette année. Le support de Windows 10 prendra fin en octobre de cette année. Les propriétaires de PC ne pouvant pas faire tourner Windows 11, achèteront probablement un nouvel appareil. Dans le même temps, la valeur ajoutée des PC IA deviendra plus claire, selon lui.

En chiffres purs, Lenovo est restée le numéro un du marché au quatrième trimestre de 2024 avec 26,3 pour cent de parts de marché, suivie par HP Inc qui dessert 21,3 pour cent du marché. L’ensemble du top six reste inchangé et est complété par Dell, Apple, Asus et Acer.

Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q24 (Thousands of Units)

Company 4Q24 Shipments 4Q24 Market Share (%) 4Q23 Shipments 4Q23 Market Share (%) 4Q24-4Q23 Growth (%) Lenovo 16,960 26.3 16,279 25.6 4.2 HP Inc. 13,724 21.3 13,962 22.0 -1.7 Dell 9,970 15.5 9,983 15.7 -0.1 Apple 6,280 9.8 6,004 9.4 4.6 ASUS 4,757 7.4 4,334 6.8 9.8 Acer 4,131 6.4 3,989 6.3 3.6 Others 8,578 13,3 8,991 14.1 -4.6 Total 64,400 100.0 63,541 100.0 1.4

Notes: Data includes desktop and laptop PCs that are equipped with Windows, macOS and Chrome OS. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels. Numbers may not add up to totals shown due to rounding.

Source: Gartner (January 2025)

Sur une base annuelle, on observe le même ordre et des chiffres de marché comparables. Acer s’empare de la plus grande part de marché avec 6,5 pour cent, principalement grâce à un solide quatrième trimestre au cours duquel l’entreprise a enregistré une croissance de vingt pour cent. Lenovo a pour sa part enregistré une hausse de 4,5 pour cent, ce qui constitue la deuxième plus forte croissance. Dell (-2 pour cent) et les petites marques (-3,4 pour cent) surtout perdent des parts de marché.

Preliminary US PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q24 (Thousands of Units)

Company 4Q24 Shipments 4Q24 Market Share (%) 4Q23 Shipments 4Q23 Market Share (%) 4Q24-4Q23 Growth (%) HP Inc. 4,495 26.1 4.665 28.1 -3.6 Dell 3,748 21.8 3,805 22.9 -1.5 Lenovo 2,958 17.2 2,650 16.0 11.6 Apple 2,565 14.9 2,473 14.9 3.8 Acer 991 5.8 826 5.0 20.0 ASUS 897 5.2 664 4.0 35.0 Others 1,536 8.9 1,524 9.2 0.8 Total 17,192 100.0 16,608 100.0 3.5

Notes: Data includes desktop and laptop PCs that are equipped with Windows, macOS and Chrome OS. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels. Numbers may not add up to totals shown due to rounding.

Source: Gartner (January 2025)