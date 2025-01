Le fondeur de puces de Flandre Occidentale Melexis ouvre un centre R&D en France

La société belge d’ingénierie en microélectronique Melexis a ouvert un nouveau centre de recherche en France. La division R&D est hébergée dans le parc technologique Sophia Antipolis, dans le département des Alpes-Maritimes.

L’investissement de cinq millions d’euros devrait, entre autres, renforcer la collaboration avec les universités techniques et les centres de formation d’ingénieurs de la région. Melexis est active en France depuis plus de vingt ans. L’entreprise dispose par exemple d’un site de test de plaquettes (‘wafer-probing’) à Corbeil-Essonnes et d’une équipe de développement à Paris. La filiale de Grasse déménagera dans la technopole Sophia Antipolis.

Places de stage

‘Ce nouveau centre revêt une importance stratégique pour le développement de la prochaine génération de capteurs de courant’, déclare Marc Biron, CEO de Melexis. L’entreprise souhaite ainsi répondre à la demande croissante d’électrification dans les secteurs de l’automobile, de la mobilité alternative, de la robotique et autres.

Parallèlement, Melexis travaille sur un programme à long terme destiné aux étudiants de la région. Cette année, l’entreprise proposera ainsi plusieurs nouvelles places de stages à des étudiants en ingénierie, qui souhaitent se spécialiser dans les technologies des capteurs de courant et des logiciels embarqués. ‘L’ambition est de doubler les effectifs de ces départements dans les années à venir’, précise-t-on chez Melexis.