Cette spin-off de l’imec lève 20 millions pour améliorer les puces d’IA

Vertical Compute, une nouvelle spin-off de l’imec, a levé 20 millions d’euros de capital d’amorçage. La start-up devrait ainsi concevoir la prochaine génération d’applications d’IA.

L’entreprise de ‘deep tech’ (technologie disruptive) tente d’apporter des solutions technologiques au problème de mémoire de l’intelligence artificielle. ‘Alors que les performances des processeurs continuent d’augmenter, les technologies de mémoire atteignent leurs limites. Il devient impératif de résoudre ce problème de mémoire pour permettre la prochaine vague d’innovations en matière d’IA’, déclare Sébastien Couet, CTO de Vertical Compute, dans un communiqué de presse.

L’idée sous-jacente à la technologie de Vertical Compute est qu’on a actuellement besoin de beaucoup de données et de mémoire pour former et utiliser de grands modèles de langage (LLM) et d’autres technologies d’IA générative. Les types de mémoire existants, tels que la DRAM et la SRAM, peinent à augmenter leurs performances avec les puces informatiques de plus en plus rapides utilisées pour cette technologie. Il convient de devenir beaucoup plus efficace.

A la verticale

Vertical Compute veut résoudre le problème en stockant les données d’une manière différente, à la verticale empruntée au nom de l’entreprise. La technologie est sous brevet et a été inventée par Sébastien Couet, ancien directeur du programme Magnétics à l’imec. Elle a donc désormais sa propre place dans la spin-off. ‘L’augmentation des applications gourmandes en données telles que l’IA générative nécessite une révision de la manière dont les données sont transférées des mémoires vers les processeurs. En devenant verticale, notre solution peut surmonter les limites des technologies de mémoire traditionnelles’, explique Sylvain Dubois, CEO de Vertical Compute, dans un communiqué.

Cette première phase d’investissement dans Vertical Compute était dirigée par imec.xpand et soutenue par Eurazeo, XAnge, Vector Gestion et l’imec elle-même. La start-up espère utiliser cet argent pour développer plus avant sa technologie de mémoire et de calcul intégrée verticale.