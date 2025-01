‘Proximus, au top en Belgique pour les connexions internet fixes’

Dans notre pays, c’est Proximus qui dispose actuellement des meilleures cartes au niveau des connexions internet fixes en termes de performances. Voilà ce qui ressort clairement d’une enquête menée par nPerf et Ookla, deux organisations spécialisées dans la mesure de la qualité et de la vitesse des réseaux. Les différences de prix n’ont pas été prises en compte.

Lors des différents tests effectués par la française nPerf tout au long de l’année 2024, Proximus a ainsi obtenu 130.251 nPoints. Orange suit de près avec 126.400 nPoints, alors que Telenet arrive troisième avec 123.057 nPoints et VOO quatrième avec 120.094 nPoints. Le baromètre nPerf se base sur 404.764 tests effectués par des utilisateurs via le site web nPerf ou avec l’application mobile.

Upload versus download

Selon nPerf, Proximus doit sa première place à une impressionnante vitesse de 100 Mbps en upload, soit une amélioration de 60 pour cent par rapport à l’année dernière (comprenez 2023, ndlr). Même si la vitesse de téléchargement (download) de 171 Mbps accuse du retard par rapport à celle de la concurrence, Proximus reste dominante en termes de qualité de connexion globale.

Orange a enregistré une amélioration de 54 pour cent de la vitesse de téléchargement, à 238 Mbps. ‘Sa latence reste également faible, à 18 ms, ce qui lui permet de rester compétitive sur le marché’, précisent les chercheurs. Pour sa part, Telenet a atteint une vitesse de téléchargement de 203 Mbps et une vitesse en upload de 28 Mbps avec une latence plus élevée de près de 22 ms. Quant à VOO, elle se démarque avec la vitesse de téléchargement la plus élevée de 249,47 Mbps, ce qui représente une amélioration de 19 pour cent. Avec son score total de 120.094 nPoints, VOO termine à la quatrième place. nPerf a également examiné les performances en matière de navigation et de streaming vidéo via YouTube, mais ici, les différences semblent assez faibles (voir tableau).

Les scores gagnants sont colorés en jaune. © nPerf

Ookla confirme

Le testeur de vitesse à haut débit Ookla a décerné à Proximus le Speedtest Award de ‘l’internet le plus rapide du pays’, pour le réseau fibre optique de l’opérateur. Cette reconnaissance repose sur plus de quatre millions de tests de connexions au réseau fixe, initiés par les utilisateurs de différents fournisseurs et réalisés via diverses applications.

Avec une vitesse maximale de téléchargement de 828,66 Mbps et une vitesse maximale en upload de 506,95 Mbps, les résultats des mesures (sur fibre de Proximus) étaient supérieurs à ceux effectués sur les réseaux concurrents. En mai 2024, Ookla avait aussi qualifié le réseau fibre de Proximus d’Internet le plus rapide de Belgique.