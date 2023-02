Un mois à peine après que Citymesh a créé une filiale pour réseaux temporaires, cette dernière effectue un premier rachat.

TymNet était initialement une concurrente de Citymesh avec qui elle collabora ensuite progressivement. Il est à présent question d'un rachat. Tymnet est active dans le secteur événementiel. Elle dispose d'une grande expérience opérationnelle et de quelques noms en vue au niveau de sa clientèle, comme les productions de Rammstein, Ed Sheeran et le Mémorial Van Damme.

'Nous sommes spécialisés en Private LTE, réseaux fermés, équipement et connectivité, et TymNet peut y ajouter un vaste réseau et une ample expérience opérationnelle', déclare Carlo Waelens, general manager de Citymesh Flex. 'Précédemment, nous avons déjà collaboré de manière fructueuse, notamment pour Rammstein à Ostende, mais sur le plan structurel, nous demeurions en fait des concurrents. Cela va à présent changer avec ce rachat logique dans le but de renforcer encore notre position conjointe sur le marché.'

Ce rachat fournira aussi à Citymesh des bureaux et un entrepôt à Louvain, ce qui pour l'entreprise d'Oostkamp sera bien utile pour les clients se trouvant ailleurs en Belgique. Mais l'entreprise se tourne aussi activement vers l'étranger, afin d'y être active avec des réseaux temporaires.

