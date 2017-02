Uber engage un expert de la NASA pour sa 'voiture volante'

A l'époque où il travaillait encore pour la NASA, Moore avait écrit un white paper (livre blanc) sur les petits avions électriques capables de décoller et d'atterrir comme des hélicoptères, mais de manière nettement plus silencieuse. Ces mini-avions sont aussi appelés VTOL (Vertical Take Off and Landing).

Uber s'est inspiré de cette vision et a produit en octobre de l'année dernière un propre livre blanc reprenant l'idée de l'utilisation de 'voitures volantes' comme taxis. Moore travaillera sur ce projet baptisé Uber Elevate, indique l'agence Bloomberg.

Du stade visionnaire à la réalité

Uber ne va pas construire des VTOL, mais Moore estime quand même que l'entreprise à l'appli taxi sera celle qui lui permettra de matérialiser sa vision: ''Je ne peux m'imaginer une autre entreprise qui soit aussi bien placée pour devenir le numéro un du marché dans ce nouvel écosystème et pour faire du marché des VTOL électriques urbains une réalité.''

Outre Uber, il y a une autre personne connue qui a trouvé son inspiration chez Moore: le co-fondateur de Google, Larry Page. Ce dernier est le financier de deux jeunes entreprises opérant dans le même domaine, Zee Aero et Kitty Hawk. Toutes deux devraient pouvoir mener à bien le projet de Moore.