Nvidia va créer un centre de superordinateurs d’IA pour les autorités néerlandaises

Lors d’une visite dans la Silicon Valley, des représentants des Pays-Bas ont conclu un accord avec Nvidia en vue de construire un centre de superordinateurs d’IA.

Le ministre néerlandais de l’économie, Dirk Beljaarts, était en visite dans la Silicon Valley, où il a rencontré des dirigeants de Nvidia. Ils ont conclu un accord pour la construction d’une installation d’IA. Nvidia fournira le matériel et l’expertise nécessaires à la construction de celle-ci. L’intention est qu’un superordinateur d’IA accélère la recherche et le développement, selon un communiqué de presse hier jeudi.

‘Avant le premier coup de pelle, nous devons nous assurer que les connaissances et le matériel nécessaires sont disponibles’, a déclaré Beljaarts. Les Pays-Bas veulent se positionner comme un leader dans le domaine de l’IA. A cette fin, le gouvernement a mis de côté plus de 200 millions d’euros en janvier 2024 pour stimuler les investissements locaux dans la technologie.

Un LLN propre

‘L’Asie et les Etats-Unis ont pris les devants, et l’Europe devra rattraper son retard’, avait dit le ministre de l’économie de l’époque, Micky Adriaansens, à propos du développement de l’IA. La stratégie du gouvernement en matière d’IA vise à stimuler le talent prioritaire dans ce domaine, à construire une infrastructure, à garantir des applications sûres et à permettre la collaboration par le biais d’entités telles que la Nederlandse AI-coalitie. Cela a débuté l’année dernière avec la construction d’un LLM propre ‘plus sûr’, appelé GPT-NL.

Pour ces projets, les Pays-Bas ont besoin de plus de puissance de calcul pour former des machines d’IA. En plus de Nvidia, Beljaarts a également rencontré le fondeur de puces AMD. Selon le gouvernement, la mission avait en effet également pour but de ‘renforcer les relations’ entre les entreprises technologiques néerlandaises et américaines en général.