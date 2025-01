Problèmes de démarrage chez le nouvel opérateur Digi 

Le lancement du quatrième opérateur mobile Digi s’accompagne de quelques obstacles pour les nouveaux clients, même si cela semble être principalement des problèmes de débutant.

Le nouvel opérateur a démarré le 11 décembre, mais selon De Morgen, il y a eu plusieurs plaintes de la part des nouveaux clients de l’entreprise le mois dernier. Le journal fait référence aux plaintes déposées sur la plate-forme d’avis Trustpilot et sur Reddit. On relève par exemple une longue attente pour les cartes SIM, et il faut parfois des heures pour parler à quelqu’un au service à la clientèle.

Autre problème: tout nouveau client est automatiquement mentionné dans la version en ligne des Pages Blanches, avec son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Cela s’est avéré une erreur humaine que Digi a entre-temps corrigée.

Dans certains cas, le roaming (itinérance), les appels et la navigation à l’étranger ne fonctionneraient pas non plus. En Belgique même, on se plaint du fait que le système tombe parfois en panne pendant des heures ou des jours, ou s’avère très lent. Digi déploie actuellement son propre réseau 5G, mais utilise en même temps le réseau 4G de Proximus dans des endroits où l’entreprise ne dispose pas encore de ses propres tours de transmission.

Tant le médiateur du secteur des télécommunications que Test-Achats ont déjà reçu des plaintes concernant le nouvel acteur, même si le médiateur explique à De Morgen qu’il s’agit de vingt à trente notifications seulement. La mention dans les Pages Blanches et les problèmes de transfert des numéros de téléphone semblent surtout contrarier les utilisateurs. Même si le médiateur ne se fait pas encore trop de soucis, car le nombre de plaintes reste limité.

Digi ne nie pas les problèmes. L’opérateur s’excuse pour l’erreur commise avec les Pages Blanches et reconnaît que l’afflux de nouveaux clients entraîne une surcharge au niveau du service à la clientèle. La période de fin d’année a également fait en sorte que les cartes SIM ont été livrées plus lentement que prévu.