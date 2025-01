CES 2025: Nvidia présente un superordinateur personnel et de nouveaux GPU

Le géant des puces Nvidia présente un nouvel ordinateur IA, une série de nouveaux GPU et des ‘modèles mondiaux’ pour l’IA lors de son discours thématique au CES de Las Vegas.

Nvidia ne fabriquera plus seulement les puces qui aideront à former l’IA de ce monde, puisque le fondeur de puces lancera également des superordinateurs personnels. Voilà ce qu’a annoncé Jensen Huang, le CEO de Nvidia, lors d’une conférence de presse organisée au début du Consumer Electronics Show de Las Vegas.

L’appareil, appelé Digits, a la taille d’un ordinateur de bureau et ressemble, en termes de conception, à un Mac Mini. Il est cependant équipé d’une GB10 Grace Blackwell Superchip. Voilà qui devrait vous permettre de faire tourner des modèles d’IA sophistiqués chez vous sur votre bureau avec, peut-être aussi et surtout, une alimentation provenant du réseau électrique normal. Le système accepte des modèles comportant jusqu’à 200 milliards de paramètres, mais cela se paie, puisque les prix de l’appareil débutent à 3.000 dollars. ‘Project Digits propose ainsi la Grace Blackwell Superchip à des millions de développeurs’, a déclaré Jensen Huang. ‘En plaçant un superordinateur d’IA sur le bureau de chaque scientifique des données, chercheur et étudiant en IA, nous leur offrons la possibilité de contribuer à façonner l’ère de l’IA.’

L’appareil intègre 128 Go de mémoire et jusqu’à 4 To de capacité de stockage NvMe. Si vous souhaitez encore plus de puissance, vous pouvez en connecter deux ensemble pour faire tourner des modèles comportant jusqu’à 405 milliards de paramètres. A titre de comparaison, cela correspond aux paramètres de Llama 3.1, le dernier modèle d’IA de Meta.

Puces de jeu et modèles mondiaux

En plus du superordinateur, Nvidia annonce également du nouveau pour ses clients traditionnels, les joueurs. C’est ainsi qu’Huang présente une nouvelle génération de ses puces de jeu, la série RTX 50, à Las Vegas. Ces cartes graphiques exploitent la technologie Blackwell AI de Nvidia pour transférer des images cinématographiques sur l’écran de l’ordinateur. Elles coûtent entre 549 et 1.999 dollars. Avis aux passionnés: le produit-phare, la RTX 5090 proposée à 1.999 dollars, intègre 92 milliards de transistors, 4.000 AT TOPS, 380 ray-tracing TFLOPS et 1,8 To/s de bande passante. A partir de mars, vous pourrez également acheter des ordinateurs portables incorporant ces GPU, notamment chez Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI et Razer.

En plus de la nouvelle puce et du nouveau superordinateur, Nvidia a également dévoilé à Vegas son intention de fabriquer ses propres modèles mondiaux. Il s’agit là de modèles d’IA inspirés des modèles mentaux que les gens ont du monde qui les entoure. La firme mettra à disposition une série de ces modèles mondiaux, les Cosmos World Foundation Models, capables de générer des environnements réalistes. L’objectif est que les chercheurs et les développeurs puissent les utiliser pour simuler, par exemple, un atelier d’usine, où ils pourront former l’intelligence artificielle d’un chariot élévateur autonome entre autres.