Les utilisateurs de Threads et d’Instagram recevraient à nouveau des posts à contenu politique 

Les utilisateurs de Threads et d’Instagram pourraient bientôt voir à nouveau des posts à caractère politique provenant de comptes qu’ils ne suivent pas.

‘Notre intention est d’introduire des recommandations politiques de manière responsable et personnalisée’, a déclaré le responsable des deux plateformes, Adam Mosseri, via son compte Threads.

‘J’ai ouvertement soutenu pendant longtemps que ce n’était pas à nous de montrer aux gens du contenu politique à partir de comptes qu’ils ne suivent pas’, a-t-il reconnu. ‘Mais de nombreuses personnes ont clairement indiqué qu’elles souhaitaient voir ce contenu et, dans la pratique, il semble difficile de tracer une ligne claire entre ce qui est et ce qui n’est pas un contenu politique.’ Selon Mosseri, le changement sera mis en œuvre d’abord aux Etats-Unis, puis dans d’autres parties du monde la semaine prochaine.

Mardi, le CEO Mark Zuckerberg a annoncé que Meta aux Etats-Unis cesserait les vérifications des faits effectués par des experts sur les messages qui se propagent rapidement sur Facebook ou Instagram.

Ce changement de cap a suscité des inquiétudes. On craint que cela n’entraîne une désinformation encore plus importante sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, Meta a cité des arguments qui n’étaient pas tout à fait corrects. C’est ainsi qu’elle a parlé de partialité et de censure, alors qu’elle n’a elle-même jamais formulé de plaintes pour partialité et qu’elle choisit les posts qu’elle veut supprimer ou donner moins de visibilité.

Un porte-parole de Meta a souligné mercredi que l’entreprise n’avait pas l’intention d’arrêter la vérification des faits en Europe, mais la chaîne de télévision néerlandaise NOS a révélé, sur la base des dires d’initiés, que Meta se préparait déjà à une telle mesure. L’entreprise technologique aurait envoyé à ce propos une analyse des risques à la Commission européenne.