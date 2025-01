Musk veut qu’une grande partie d’OpenAI soit vendue aux enchères 

Par l’intermédiaire de son avocat, Elon Musk demande qu’une grande partie d’OpenAI soit vendue publiquement. Il agit ainsi ‘dans l’intérêt public’, même si cet intérêt semble appartenir principalement à Musk lui-même.

Dans sa requête, l’avocat de l’entrepreneur à l’origine de xAI, entre autres, affirme qu’OpenAI doit revendre une partie de sa société afin de valoriser correctement ses composantes caritatives, selon des sources qui se sont confiées à l’agence Reuters. OpenAI qualifie les actions de Musk d’attaque juridique.

OpenAI indique dans une réponse que la valeur de ses composantes axées sur les œuvres caritatives (qui resteront toujours à but non lucratif) sera déterminée par des conseillers financiers indépendants. Aujourd’hui, OpenAI vaut 157 milliards de dollars depuis qu’elle a levé 6,6 milliards de dollars en octobre dernier.

En 2015, Elon Musk, conjointement avec Sam Altman et bien d’autres, ont cofondé OpenAI, une entreprise à but non lucratif. En 2018, il quitta l’entreprise après une tentative infructueuse d’en prendre le contrôle total.

Dans les années qui suivirent, l’entreprise développa également une branche commerciale. Ces derniers mois, OpenAI prépare une restructuration qui lui permettra d’opérer davantage comme une société commerciale et ainsi de pouvoir plus facilement attirer des capitaux. Seule une petite composante qui se concentre, entre autres, sur le recrutement de personnel et sur des initiatives caritatives restera à but non lucratif.

… à concurrent

Musk a entre-temps fondé sa propre entreprise, xAI, et tente de contrecarrer OpenAI depuis un certain temps déjà. C’est ainsi qu’il y a près de deux ans, avec d’autres experts et personnalités, il a plaidé en faveur d’un moratoire sur le développement de l’IA, lorsqu’il est devenu évident qu’OpenAI était bien plus avancée en la matière que le reste du marché. En août de l’année dernière, il avait déjà intenté une action en justice contre la commercialisation d’OpenAI. Cela faisait suite à une plainte similaire, entre-temps retirée, qui concernait également le cap commercial suivi par l’entreprise. Pour rappel, Musk ne détient pas de participation dans OpenAI aujourd’hui.

La demande de vente aux enchères d’une partie d’OpenAI semble également s’inscrire dans cette optique. Selon Reuters, l’avocat de Musk affirme qu’une telle vente est dans l’intérêt public. En pratique, ce genre de vente donnerait à Musk, ou à un investisseur amical, l’opportunité de retrouver une partie du pouvoir chez OpenAI, maintenant que l’entreprise est le principal développeur d’IA au monde.