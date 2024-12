OpenAI veut réduire sa structure à but non lucratif 

L’entreprise à l’origine de ChatGPT, OpenAI, va adapter sa structure. Elle souhaite donner un rôle plus important à sa branche à but lucratif, afin d’attirer ainsi les gros investisseurs.

OpenAI démarra en 2015 en tant qu’organisation à but non lucratif qui souhaitait, principalement sur le plan de la recherche, franchir des étapes majeures dans le développement de l’IA. Aujourd’hui, l’entreprise affirme qu’elle doit se transformer pour mener à bien cette mission.

Aujourd’hui, OpenAI dispose d’une division à but lucratif: c’est la branche dans laquelle Microsoft a investi ces dernières années. Mais cette division relève toujours de l’OpenAI à but non lucratif. Le projet est de transformer la division à but lucratif en une ‘public benefit corporation’ (PBC).

Ce genre de structure PBC faciliterait l’adhésion d’investisseurs, qui recevraient des actions en échange. Tel semble être l’objectif principal d’OpenAI. L’entreprise reconnaît qu’à ses débuts en 2015, elle souhaitait avant tout franchir des étapes majeures dans le domaine de la recherche. Il est désormais clair que cette recherche nécessite également des clusters de calcul intensif et que cela coûte très cher. En d’autres termes, passer de l’IA théorique à un outil exploitable nécessite plus que d’excellents scientifiques et ingénieurs.

En tant que PBC, l’entreprise pourrait lever des fonds plus facilement, ce qui lui permettrait de mieux rivaliser avec d’autres acteurs de l’IA. Les actionnaires recevraient pour leur part effectivement des actions de l’entreprise et auraient donc en principe aussi plus de poids que ce n’est le cas actuellement.

Aujourd’hui, Microsoft est le seul investisseur externe majeur dans OpenAI, mais en raison de l’infrastructure actuelle, elle n’y accorde aucun intérêt concret. Depuis lors, l’entreprise collabore toutefois étroitement avec OpenAI, notamment pour Copilot.

Dans le même temps, OpenAI souhaite que sa division à but non lucratif continue d’exister et reste viable de manière durable. OpenAI estime que la nouvelle structure pourrait garantir que l’organisation à but non lucratif OpenAI reçoive des ressources suffisantes grâce à sa participation dans l’entreprise commerciale. La division à but non lucratif se concentrerait alors principalement sur le recrutement de personnel et les initiatives caritatives liées à la santé, à l’enseignement, à la science et à d’autres sujets.