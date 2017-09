Déjà plus de 10.000 véhicules électriques sur les routes belges

Les véhicules électriques ont donc le vent en poupe chez nous. En 2012, le parc automobile n'en recensait encore que 2.500, contre 7.757 en 2016, alors que cette année, le cap des 10.000 unités a donc été franchi.

Les voitures personnelles constituent la grosse majorité des véhicules. Elles sont au nombre de 6.552, deux fois plus qu'il y a un an. Malgré cette croissance, les véhicules électriques ne représentent encore et toujours qu'une fraction du parc automobile total: 0,1 pour cent.

Le gouvernement flamand entend promouvoir les véhicules électriques et vise 60.000 unités d'ici 2020. Dans ce but, il entend d'ici là installer 2.500 bornes de recharge publiques, au minimum une dans chaque commune. Cette année, 750 bornes devraient ainsi venir s'ajouter