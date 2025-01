Pornhub désormais bloqué dans 17 états américains 

En ce début d’année, le site pornographique le plus connu au monde n’est plus accessible en Floride, au Tennessee et en Caroline du Sud, ce qui porte à présent à dix-sept le nombre d’états où le site et ses chaînes partenaires ne sont pas disponibles. C’est principalement Pornhub qui se charge du blocage en signe de protestation contre les réglementations locales.

A l’exception des trois états susmentionnés, le site était déjà indisponible dans l’Alabama, l’Oklahoma, le Kentucky, l’Indiana, le Kansas, l’Idaho, le Nebraska, la Virginie, le Montana, la Caroline du Nord, l’Arkansas, l’Utah, le Mississippi et le Texas. D’ici juillet 2025, les habitants de Géorgie n’auront plus non plus accès à la plate-forme connue pour ses documentaires et ses séries de fiction sur la reproduction humaine.

Contrôle de l’âge

Un détail important ici, c’est que le blocage n’est pas directement imposé par les états. Pornhub n’y est en fait pas interdit, mais ces dernières années, des réglementations ont été imposées sur le contrôle de l’âge des visiteurs. La société-mère de Pornhub, Aylo, anciennement connue sous l’appellation MindGeek, n’est pas contre, mais s’oppose à la manière dont cela se fait. Par conséquent, elle fait le choix de rendre son site entièrement inaccessible depuis les états susmentionnés.

Les marques sœurs YouPorn, RedTube, Tube8, Thumbzilla et les firmes de production telles que Brazzers, Reality Kings, Digital Playground et d’autres sont également concernées par le blocus.

En bref, ces réglementations stipulent que les sites peuvent être tenus pour responsables de l’exposition de mineurs d’âge à du matériel nuisible. Pour éviter cela, il convient d’instaurer un contrôle approfondi de l’âge, mais les moyens d’y parvenir s’accompagnent d’une identification, ce qui effraie les utilisateurs, selon Aylo qui s’est confiée à 404media.

Les visiteurs ne viennent plus

En guise d’exemple, elle renvoie à un système en Louisiane, où il est possible d’utiliser Pornhub avec LA Wallet, une plate-forme pour permis de conduire numériques (‘LA’ est l’abréviation postale de la Louisiane, à ne pas confondre avec la ville californienne de Los Angeles).

Les Etats-Unis n’ayant pas de carte d’identité classique comme en Europe, le permis de conduire est par conséquent souvent utilisé comme preuve d’identification. Bien que ce système existe sur la base du permis de conduire, la plate-forme a vu le nombre de ses visiteurs chuter de quatre-vingts pour cent.

Il en résulte qu’Aylo est elle-même favorable à l’interdiction des mineurs sur ses plates-formes. Mais le contrôle de l’âge devrait accorder la priorité à la sécurité et à la confidentialité, ce qui n’est pas le cas des méthodes actuelles, selon elle. Dans le même temps, Aylo n’entend pas accepter un tel système, car les utilisateurs quitteraient de toute façon Pornhub au profit de sites qui ne respectent pas les règles. Elle plaide donc elle-même pour une sorte d’identification sur base de l’appareil utilisé, même si cela ne semble pas non plus être un système étanche.