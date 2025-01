Pour bien démarrer le week-end: voici comment regarder Apple TV+ gratuitement pendant deux jours

Apple commence la nouvelle année avec un joli cadeau: les fans de séries et de films pourront les regarder gratuitement tout le week-end via le service de streaming Apple TV+.

Normalement, vous payez 9,99 euros par mois pour Apple TV+, mais du samedi 4 janvier au dimanche 5 janvier, tous les programmes seront diffusés gratuitement. Tout ce dont vous aurez besoin, c’est un identifiant Apple (également gratuit) et un appareil supportant Apple TV+: l’appli pour le service de streaming est bien sûr disponible pour tous les appareils Apple, mais aussi pour de nombreux téléviseurs intelligents et consoles de jeux.

Nominées aux Golden Globes

Ce faisant, Apple veut sans aucun doute attirer les nouveaux téléspectateurs nécessaires au démarrage des nouvelles saisons de plusieurs séries phares, dont Silo et Bad Sisters. Mais aussi vous permettre de discuter de Presumed Innocent, Slow Horses, Disclaimer et Shrinking (toutes les quatre nominées aux Golden Globes), ainsi que du film Napoléon (dans sa version normale ou dans celle Director’s Cut plus longue) que vous n’avez pas encore vu, ou encore voir Clooney et Pitt jouer ensemble dans Wolfs. Dans ce cas, vous êtes à la bonne adresse sur Apple TV+ ce week-end.