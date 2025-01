Telegram lance une méthode de contrôle par des tiers

Le service de messagerie Telegram a introduit une méthode de vérification par des tiers pour les personnalités et organisations publiques. Voilà qui devrait, entre autres, empêcher la fraude et les escroqueries, où des comptes se présentent comme étant ceux de personnes célèbres.

La nouvelle méthode est incluse dans la première mise à jour de Telegram pour 2025. ‘Sur Telegram, les personnalités et les organisations publiques peuvent être contrôlées, afin que les utilisateurs puissent trouver rapidement la source officielle’, annonce la plate-forme dans un communiqué. ‘Pour améliorer encore la transparence, les fournisseurs de services externes officiels peuvent désormais attribuer des sceaux de contrôle supplémentaires aux utilisateurs et aux chats.’

Mini-logo

La vérification par un tiers n’est pas pareille aux coches que Telegram attribue depuis un certain temps déjà aux organisations de personnalités publiques. Lorsqu’un compte ou un chat (clavardage) est contrôlé par un tiers, un mini-logo du service de vérification apparaît devant le nom. Il s’agit d’un logo différent par service, ce qui rend les choses un peu compliquées. Vous pouvez obtenir plus d’explications sur la vérification en cliquant sur le profil concerné. Seuls les fournisseurs de services approuvés par Telegram même peuvent contrôler les clavardages et les profils en tant que tiers.

En collaboration avec Dutch IT Channel.