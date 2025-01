Wifi 8 devrait surtout fonctionner mieux plutôt qu’être plus rapide 

Les premiers appareils en sont encore des années éloignés, mais les détails sur wifi 8 deviennent évidents dans les grandes lignes. La nouvelle norme veut surtout être une version qui devrait rapprocher les vitesses tant en théorie qu’en pratique.

De temps en temps, une nouvelle norme wifi se manifeste. Ces dernières années, cette spécification a entraîné des améliorations significatives des vitesses de transfert des données, ce qui signifie qu’un réseau sans fil est capable, dans des conditions idéales, de rivaliser avec une connexion filaire. L’expression ‘dans des circonstances idéales’ est une nuance cruciale.

46 Gbit/s, en théorie

C’est ainsi que wifi 7, la norme la plus récente pour laquelle des appareils existent déjà aujourd’hui, promet des vitesses allant jusqu’à 46 gigabits par seconde. A condition que votre appareil, le point d’accès, le routeur et les connexions sous-jacents soient également tout neufs et ultra-puissants. Par rapport à wifi 4, Il est question de vitesses quarante fois supérieures.

Du moins en théorie, car outre le matériel et les logiciels, les murs (ou leur absence), les conditions météorologiques, qu’il y ait du mouvement ou non ou des obstacles entre l’émetteur et le récepteur ont également un impact majeur sur la rapidité avec laquelle vous envoyez réellement des données via wifi.

Plus fiable

Les spécifications exactes de wifi 8 n’ont pas encore été déterminées. Mais le site The Register a découvert grâce à un livre blanc du fondeur de puces MediaTek que ce sont globalement les mêmes spécifications, mais complétées par de nombreuses fonctionnalités susceptibles d’améliorer la gestion et la stabilité des connexions sans fil. Ou en d’autres termes: que la vitesse atteinte par un appareil sur wifi soit plus proche de la vitesse promise.

L’une des nouveautés s’appelle Coordinated Spatial Reuse (Co-SR): s’il y a des signaux qui se chevauchent entre les points d’accès, ils se coordonneront l’un l’autre pour éviter qu’ils n’entrent en collision. Aujourd’hui, si vous placez trop de points d’accès à proximité les uns des autres, vous risquez davantage de subir des interférences dans votre maison.

Une autre fonctionnalité a pour nom Cooperative Beamforming (Co-BF), en particulier dans les environnements à plusieurs utilisateurs: là, l’appareil pourra diriger le signal vers le récepteur, de sorte qu’il y ait moins d’interférences pour les autres appareils.

Dynamic Sub-channel Operation (DSO) devra de son côté permettre à un point d’accès d’attribuer des appareils à des sous-canaux individuels. Selon le livre blanc de MediaTek, cela pourra garantir une meilleure circulation des données jusqu’à vingt pour cent. Dans les environnements où le trafic de données est important, cette valeur pourrait même atteindre quatre-vingts pour cent.

Quant à la fonctionnalité Modulation and Coding Schemes (MCS), elle pourra garantir que la vitesse de transmission soit adaptée aux circonstances, par exemple lorsqu’un appareil s’éloigne d’un point d’accès.

The Register fait observer que ces fonctionnalités individuelles ne provoqueront certes pas un séisme, mais qu’ensemble, elles devraient garantir une norme wifi plus stable et plus fiable. Cela devrait conduire à des vitesses plus élevées dans la pratique. Même si la nouvelle norme relèverait également la barre en matière de vitesse de pointe (théorique). Avec moins de sauts que ce qu’on a connu avec les dernières générations.

Pas pour tout de suite

L’important est qu’on n’en est pas encore trop éloigné. Quiconque rénove actuellement un réseau, n’a pas besoin de retenir son souffle jusqu’à ce que wifi 8 soit disponible. Siân Morgan, directeur de recherche chez l’analyste Dell’Oro, a en effet déclaré à The Register que les premiers appareils n’arriveraient sur le marché qu’au second semestre de 2028.

Dans le même temps, tous les ingrédients devront être présents: votre ordinateur portable Android, iPhone ou Windows devra disposer du matériel ad hoc, mais Windows, Android et iOS devront également supporter cette norme au niveau du software. ‘Il y a un écart important entre l’élaboration d’une nouvelle norme wifi et son adoption généralisée. Par conséquent, il faudra peut-être attendre la fin des années vingt pour que wifi 8 devienne courant. D’ici là, nous verrons également les premiers cas de la 6G’, explique Morgan à The Register.