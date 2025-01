La Chine veut limiter les exportations de ses technologies liées aux batteries et aux minéraux 

Le gouvernement chinois réfléchit à l’opportunité d’imposer des restrictions à l’exportation de technologies permettant de fabriquer des éléments de batteries et de traiter les minéraux nécessaires à ces dernières.

Dans un document du ministère chinois du commerce, on peut lire que le pays envisage de restreindre l’exportation de technologies de traitement du lithium et du gallium. Certaines technologies permettant de fabriquer des batteries y sont également abordées.

Les restrictions à l’exportation s’inscrivent dans le cadre d’une guerre commerciale plus vaste opposant les Etats-Unis et la Chine, et ce n’est pas un hasard, maintenant que Donald Trump fait son retour à la présidence américaine. Le projet est actuellement ouvert aux commentaires jusqu’au 1er février. Ensuite, la Chine examinera dans quelle mesure les restrictions à l’exportation seront mises en œuvre.

Ce choix semble être une réponse aux restrictions que l’Occident impose à la Chine, ne serait-ce que pour les machines d’ASML permettant de fabriquer des puces sophistiquées. La Chine elle-même se distingue dans la technologie des batteries pour les voitures électriques, et une interdiction ou une restriction des exportations de cette technologie pourrait aider le pays à maintenir ou à renforcer sa position au niveau de la production de batteries. Parallèlement, les entreprises chinoises elles-mêmes ont un grand besoin de cette technologie. C’est ainsi que la firme chinoise BYD se classe à peine en-dessous de Tesla en tant que plus gros vendeur de véhicules électriques.