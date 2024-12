Tout est rechargeable avec USB-C: est-ce bien vrai? 

Depuis cette semaine, presque tous les appareils électroniques rechargeables doivent fonctionner avec un chargeur USB-C. Mais malgré cette uniformité, Il convient de prendre en compte quelques détails pour savoir ce qui fonctionne avec quel appareil.

Tout est-il USB-C désormais?

Non. La règle s’applique aux appareils rechargés avec un câble jusqu’à 100 watts. Ils doivent disposer d’un port USB-C. En pratique, cela s’applique aux smartphones, tablettes, appareils photo numériques, consoles de jeux portables, mais aussi aux souris, claviers, liseuses et écouteurs. Les ordinateurs portables sont également en train de passer à la connexion uniforme depuis un certain temps déjà, même si celle-ci ne sera pas obligatoire pour ces appareils avant 2026.

Les appareils alimentés par des piles classiques (AA et AAA) ne sont pas non plus inclus. Les appareils dotés d’anciens connecteurs continueront évidemment à fonctionner comme d’habitude. Il est question ici de ce qui sera vendu à l’état neuf à partir de cette semaine.

Apple a longtemps été le seul acteur majeur à ne pas utiliser l’USB-C, mais depuis l’iPhone 15, en 2023, l’entreprise est également passée à l’USB-C. (Photo : Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

Pouvez-vous recharger uniquement avec USB-C?

Non. Les fabricants sont tenus de permettre la recharge via un port USB-C. Ils sont libres de proposer d’autres options comme la recharge sans fil. Les ordinateurs portables tels que la série Microsoft Surface Pro disposent également aujourd’hui de leur propre chargeur qui n’est pas USB-C, mais ces appareils peuvent très bien être rechargés via un câble USB-C.

La Surface Pro de Microsoft dispose de deux ports USB que vous pouvez utiliser pour la charger. Mais l’autre côté dispose également de son propre chargeur. © PVL © PVL

Chaque câble est-il compatible avec chaque connecteur?

Non. C’est peut-être là la plus grande ambiguïté des règles européennes. USB-C (en fait USB Type-C) est une connexion, mais dans cette norme, il existe différents protocoles, ce qui signifie qu’il y a des câbles qui peuvent en faire plus que d’autres.

Pour l’alimentation, cela signifie simplement qu’il existe des câbles USB-C qui ne chargent qu’à quelque 5 ou 15 watts. Suffisant pour faire fonctionner un petit appareil, mais pas un ordinateur portable. Dans le meilleur des cas, un tel câble fera en sorte que votre batterie se décharge un peu plus lentement, alors que dans d’autres cas, il ne fonctionnera pas ou peu.



Même au niveau des smartphones, tous les chargeurs ne sont pas également universels. L’USB-C répond à des normes de recharge rapide, mais vous obtiendrez les meilleures vitesses de recharge, lorsque la capacité d’alimentation de votre câble sera identique à celle de votre appareil. Un chargeur de 100 watts ne rechargera pas vos écouteurs qui n’ont besoin que de 2,5 à 100 watts (et donc plus vite qu’à 2,5 watts).

Est-il dangereux de connecter des chargeurs puissants à un petit appareil économe en énergie?

Non. Vous pouvez parfaitement combiner appareils et câbles. Un câble à faible capacité de recharge ne peut pas recharger un appareil puissant comme un ordinateur portable, mais en principe, il ne peut pas faire de dégâts si vous essayez. Il en va de même pour les chargeurs puissants utilisés avec des appareils consommant moins de watts. Les connecteurs communiquent entre eux pour ajuster l’alimentation électrique à l’appareil récepteur.

Nous supposons ici que vos câbles eux-mêmes sont fiables. Vous pouvez faire confiance à celui d’un smartphone ou d’un ordinateur portable acheté en Europe. Mais si vous achetez vingt câbles pour 5 euros dans une boutique en ligne chinoise, sachez qu’ils n’ont peut-être pas été soumis aux mêmes contrôles de sécurité que chez nous.

Il est également préférable de traiter avec soin les câbles sur lesquels vous avez déjà roulé avec un siège de bureau, ou qui ont été mâchouillés par un chien par exemple, ou qui présentent des fissures après des années de flexion et de pliage. Par ailleurs, les pompiers recommandent depuis des années déjà de ne pas recharger d’appareils pendant que vous dormez ou dans des pièces où personne n’est présent.

(Getty Images)

Chaque câble USB-C peut-il également transférer des données, des images ou internet?

Non. Les câbles USB-C peuvent aussi être utilisés pour utiliser les protocoles d’image (HDMI, DVI, DisplayPort, Thunderbolt, etc.). Cela signifie que vous pouvez également contrôler les écrans avec un câble USB-C. Mais là encore, le câble doit supporter ce protocole. Dans le cas de DisplayPort, cela est souvent explicitement indiqué sur le câble.

Le chargeur de votre smartphone n’en disposera probablement pas, mais si vous possédez un câble USB-C ad hoc, vous pourrez également l’utiliser comme chargeur.

Qu’est-ce que des termes tels que USB 2.0, USB 3.1 et Thunderbolt ont à voir avec la recharge?

Rien. Ces protocoles concernent principalement la vitesse de transfert des données. Alors que l’USB 2.0 n’atteint que 480 Mbps, l’USB 3.1 vous permet de transférer de 5 Gbps (gen 1) à 10 Gbps (gen 2). Avec Thunderbolt, cela monte même jusqu’à 40 Gbps. En principe, ce dernier peut aussi commander des écrans.

Mais cela n’a pas grand-chose à voir avec la capacité de recharge d’un câble ou d’un appareil, où la règle reste la suivante: tout peut être rechargé avec USB-C, à condition que le câble et la source d’alimentation fournissent suffisamment de courant à l’appareil.