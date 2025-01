Un investissement de 200 millions pour le fabricant allemand d’avions électriques Lilium

Le constructeur allemand d’avions électriques Lilium, en difficulté financière, va recevoir 200 millions d’euros (206 millions de dollars) du consortium d’investisseurs Mobile Uplift Corporation (MUC), a annoncé vendredi le cabinet de conseil Bernstein Group.

L’augmentation de capital vise à fournir à Lilium les fonds nécessaires pour amener son petit avion électrique à maturité commerciale, a précisé le cabinet de conseil, au nom de MUC.

La start-up munichoise avait annoncé en octobre son intention de démarrer une procédure de réorganisation judiciaire. Lilium avait alors expliqué qu’elle ne disposait pas des fonds suffisants pour poursuivre son activité. En décembre, la société a trouvé un investisseur pour éviter la faillite, le consortium d’investissements Mobile Uplift.

Les termes de l’accord n’ont pas été rendus publics mais l’injection de 200 millions d’euros ne fait pas partie du prix d’achat.

Selon MUC, plusieurs démarches juridiques sont toutefois encore nécessaires, même s’il s’agit essentiellement de formalités.

Lancée en 2015, Lilium a commencé la construction de taxis volants électriques à décollage vertical en 2023. Les engins peuvent transporter jusqu’à six personnes. Le premier vol habité était prévu pour début 2025, et les premières livraisons pour 2026. L’entreprise a reçu des commandes pour plus de 700 appareils notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Arabie saoudite.

Mais les coûts de production sont terriblement élevés. Lilium emploie plus de 1.000 personnes, dont quelque 500 ingénieurs aéronautiques, et a dépensé environ 200 millions d’euros rien qu’au cours du premier semestre 2024. Les clients et investisseurs ont déjà investi un total de 1,5 milliard d’euros dans la start-up.