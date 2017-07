Une entreprise américaine va implanter une micro-puce dans le corps de ses employés

Chaque membre du personnel de cette firme sera invité le 1er août prochain à se faire implanter la micro-puce. L'entreprise insiste cependant sur le fait que ce sont les travailleurs qui feront eux-mêmes le choix. Three Square Market s'attend à ce quelque 50 membres du personnel acceptent l'offre qui leur est faite.

La micro-puce sera placée sous la peau entre le pouce et l'index. Selon la firme, l'implantation ne prendra que quelques secondes. La micro-puce permettra aux employés de payer les aliments et les boissons qu'ils achèteront durant les pauses, mais aussi d'ouvrir les portes, de se connecter aux ordinateurs et d'utiliser la photocopieuse.

La micro-puce fonctionnera sur base de la technologie RFID (Radio-Frequency Identification). Via des champs électromagnétiques, l'information stockée électroniquement pourra être identifiée. La micro-puce exploite en fait ce qu'on appelle la 'near-field communication' (NFC) pour une communication sans fil, comme dans les smartphones pour les paiements mobiles.

A l'entendre, Three Square Market sera la première entreprise américaine à implanter ce genre de micro-puce dans le corps de ses employés. Chez nous, la firme malinoise New Fusion le fait depuis assez longtemps déjà.