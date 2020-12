Le co-inventeur de la souris d'ordinateur, le créateur du copier-coller, le fondateur de TCS,... Voilà quelques personnes - mais pas les seules -, à qui le secteur technologique a fait ses adieux cette année. Aperçu.

Larry Tesler

Le pionnier IT américain Larry Tesler avait imaginé dans les années 70 une manière de couper, copier et coller des fragments de texte sur l'ordinateur. 'Cut, copy and paste', voilà comment Tesler avait baptisé ce principe devenu incontournable aujourd'hui. Lorsque Tesler fit son invention, il était actif chez Xerox. Il détestait les systèmes controversés auxquels il devait collaborer et voulait par conséquent simplifier les choses. Après avoir quitté Xerox, Tesler rejoignit la jeune firme informatique Apple, où il mit au point les ordinateurs Lisa et Macintosh. Grâce à ceux-ci, le grand public fit vraiment connaissance avec le couper-coller. Tesler est décédé en février à l'âge de 74 ans.

Carlos Van den Bossche

Le fondateur du département IT de Roularta Media Group nous a quittés en juin à l'âge de 83 ans. C'est en 1979 que Carlos Van den Bossche rejoignit Roularta Media Group, l'éditeur du Vif, de Knack, Trends-Tendances, Libelle, Flair, mais aussi de Data News. Avant cela, il avait passé 17 ans auprès du fournisseur ICT français Bull, et chez Sperry - l'actuelle Unisys -, où Roularta était client. En 1997, Carlos Van den Bossche prit pour la première fois sa retraite, mais en 2007, il reprit les rênes de l'IT à la demande de l'entreprise. C'est en 2012 qu'il mit définitivement fin à sa carrière.

William (Bill) English

L'homme qui construisit le premier prototype de la souris d'ordinateur, est décédé en juillet à l'âge de 91 ans. Après une carrière dans l'armée américaine, English aboutit au Stanford Research Institute, où il apprit à connaître Douglas Engelbart, l'autre co-inventeur de la souris. C'est en 1963 qu'English fabriqua le prototype sur base de notes d'Engelbart. English s'en alla ensuite chez Xerox PARC. A partir de 1989, il travailla chez Sun Microsystems dans le domaine de l'internationalisation.

. © Russell A. Kirsch - National Institute of Standards and Technology

Russel Kirsch

Ce chercheur en informatique fabriqua il y a 63 ans le premier scanner et effectua ainsi la première photo numérique. A l'âge de 27 ans, Kirsch rejoignit le National Bureau of Standards, où il travailla avec SEAC, le premier ordinateur programmable des Etats-Unis. Pour tester les possibilités de SEAC, il voulut savoir s'il pouvait faire en sorte que les ordinateurs voient de la même façon que l'homme. Il construisit donc avec son équipe un scanner qui convertit une photo en une série de pixels qui pouvaient être conservés sur l'ordinateur. Dans ce but, il utilisa une photo de son premier enfant nouvellement né, Walden Kirsch, qui fut convertie en un scan de 176 x 176 pixels: la première photo numérique au monde. La technologie allait ensuite évoluer et faire son apparition dans l'équipement médical, les satellites et évidemment dans la photographie numérique.

Lee Kun-hee

Le président de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, est décédé en octobre à l'âge de 78 ans. Depuis 1987, Lee dirigeait Samsung qui, pendant tout ce temps, est devenue l'un des principaux producteurs au monde de smartphones, de téléviseurs et de puces-mémoires. En 2008, il remit sa démission, après avoir été condamné pour évasion fiscale. Début 2010, il retrouva cependant sa fonction de président. Lee était alité depuis qu'il avait subi une crise cardiaque en 2014. C'est son fils Jay Y. Lee qui, en qualité de vice-président, a repris ses tâches.

Faqir Chand Kohli

Celui qu'on appelle 'le père de l'industrie IT indienne' fonda en 1968 Tata Consultancy Services, une entreprise de services qui travailla dans un premier temps pour le reste du groupe Tata. Le technocrate, provenant de la branche électrique de Tata, fut ainsi à la base de l'une des plus importantes industries indiennes. En 1974, sa petite entreprise se mit à exporter des services, notamment en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. TCS occupe aujourd'hui 400.000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de quelque 17 milliards d'euros. Kohli est décédé en novembre à l'âge de 96 ans.

Le pionnier IT américain Larry Tesler avait imaginé dans les années 70 une manière de couper, copier et coller des fragments de texte sur l'ordinateur. 'Cut, copy and paste', voilà comment Tesler avait baptisé ce principe devenu incontournable aujourd'hui. Lorsque Tesler fit son invention, il était actif chez Xerox. Il détestait les systèmes controversés auxquels il devait collaborer et voulait par conséquent simplifier les choses. Après avoir quitté Xerox, Tesler rejoignit la jeune firme informatique Apple, où il mit au point les ordinateurs Lisa et Macintosh. Grâce à ceux-ci, le grand public fit vraiment connaissance avec le couper-coller. Tesler est décédé en février à l'âge de 74 ans. Le fondateur du département IT de Roularta Media Group nous a quittés en juin à l'âge de 83 ans. C'est en 1979 que Carlos Van den Bossche rejoignit Roularta Media Group, l'éditeur du Vif, de Knack, Trends-Tendances, Libelle, Flair, mais aussi de Data News. Avant cela, il avait passé 17 ans auprès du fournisseur ICT français Bull, et chez Sperry - l'actuelle Unisys -, où Roularta était client. En 1997, Carlos Van den Bossche prit pour la première fois sa retraite, mais en 2007, il reprit les rênes de l'IT à la demande de l'entreprise. C'est en 2012 qu'il mit définitivement fin à sa carrière.L'homme qui construisit le premier prototype de la souris d'ordinateur, est décédé en juillet à l'âge de 91 ans. Après une carrière dans l'armée américaine, English aboutit au Stanford Research Institute, où il apprit à connaître Douglas Engelbart, l'autre co-inventeur de la souris. C'est en 1963 qu'English fabriqua le prototype sur base de notes d'Engelbart. English s'en alla ensuite chez Xerox PARC. A partir de 1989, il travailla chez Sun Microsystems dans le domaine de l'internationalisation.Ce chercheur en informatique fabriqua il y a 63 ans le premier scanner et effectua ainsi la première photo numérique. A l'âge de 27 ans, Kirsch rejoignit le National Bureau of Standards, où il travailla avec SEAC, le premier ordinateur programmable des Etats-Unis. Pour tester les possibilités de SEAC, il voulut savoir s'il pouvait faire en sorte que les ordinateurs voient de la même façon que l'homme. Il construisit donc avec son équipe un scanner qui convertit une photo en une série de pixels qui pouvaient être conservés sur l'ordinateur. Dans ce but, il utilisa une photo de son premier enfant nouvellement né, Walden Kirsch, qui fut convertie en un scan de 176 x 176 pixels: la première photo numérique au monde. La technologie allait ensuite évoluer et faire son apparition dans l'équipement médical, les satellites et évidemment dans la photographie numérique.Le président de Samsung Electronics, Lee Kun-hee, est décédé en octobre à l'âge de 78 ans. Depuis 1987, Lee dirigeait Samsung qui, pendant tout ce temps, est devenue l'un des principaux producteurs au monde de smartphones, de téléviseurs et de puces-mémoires. En 2008, il remit sa démission, après avoir été condamné pour évasion fiscale. Début 2010, il retrouva cependant sa fonction de président. Lee était alité depuis qu'il avait subi une crise cardiaque en 2014. C'est son fils Jay Y. Lee qui, en qualité de vice-président, a repris ses tâches. Celui qu'on appelle 'le père de l'industrie IT indienne' fonda en 1968 Tata Consultancy Services, une entreprise de services qui travailla dans un premier temps pour le reste du groupe Tata. Le technocrate, provenant de la branche électrique de Tata, fut ainsi à la base de l'une des plus importantes industries indiennes. En 1974, sa petite entreprise se mit à exporter des services, notamment en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. TCS occupe aujourd'hui 400.000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de quelque 17 milliards d'euros. Kohli est décédé en novembre à l'âge de 96 ans.