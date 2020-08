Aux Etats-Unis, le chercheur en informatique Russel Kirsch est décédé. C'est lui qui avait conçu, il y a 63 ans, le premier scanner et qui avait ainsi créé la première photo numérique.

A l'âge de 27 ans, Kirsch travailla pour le National Bureau of Standards, où il utilisa le SEAC, le premier ordinateur programmable des Etats-Unis. C'est à cette époque que naquit son premier enfant, Walden Kirsch.

Pour tester les possibilités du SEAC, il voulait savoir s'il pouvait faire en sorte que les ordinateurs puissent voir de la même façon que les humains. Dans ce but, il créa, conjointement avec son équipe, un scanner capable de traduire une photo en une série de pixels qui pouvaient être conservés sur l'ordinateur. Pour ce faire, il utilisa une photo de son nouveau-né.

La photo en noir et blanc généra un scan de 176 x 176 pixels et constitua la première photo numérique au monde. La technologie allait ensuite évoluer et intégrer l'équipement médical, les satellites et, évidemment, les appareils photo numériques.

Cette première photo fut en 2003 sélectionnée par Life Magazine comme l'une des "100 Photographs That Changed the World." Dans une interview accordée à Mercury News en 2009, Kirsch déclara qu'il n'avait à l'époque aucune idée de la manière dont son invention allait changer le monde.

Kirsch se concentra ensuite sur le traitement de l'image, mais plus tard aussi sur l'intelligence artificielle et l'informatique biomédicale. Il prit sa retraite en 1985. Russel Kirsch est décédé le 11 août des suites d'une démence. Il avait 91 ans et laisse une femme, une soeur, deux fils, deux filles et quatre petits-enfants.

