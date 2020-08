William (Bill) English, l'homme qui a conçu le premier prototype d'une souris informatique, est décédé à l'âge de 91 ans.

Après avoir fait carrière au sein de l'armée américaine, English aboutit au Stanford Research Institute, où il rencontra Douglas Engelbart, l'autre co-inventeur de la souris. C'est en 1963 qu'English conçut le prototype sur base des notes d'Engelbart.

Cette première souris était loin de celle que nous connaissons aujourd'hui. C'était un petit boîtier en bois équipé d'un bouton rouge et de deux roulettes enregistrant le mouvement. En 1965, il dirigea aussi un projet sponsorisé par la NASA en vue de rechercher la meilleure façon de déterminer un point sur un écran d'ordinateur, et c'est la souris qui s'avéra la meilleure.

Ensuite, English rejoignit Xerox PARC, où il améliora la souris en remplaçant ses roulettes par une bille. Un modèle similaire avait cependant vu le jour en Allemagne. A partir de 1989, il travailla chez Sun Microsystems dans le domaine de l'internationalisation.

English est décédé le 26 juillet 2020. Selon le New York Times, il est mort dans un hôpital californien à cause de problèmes respiratoires.

