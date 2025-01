CES 2025: Des véhicules autonomes et plus sécurisés

Le salon mondial des technologies de Las Vegas, le CES, semble se transformer en salon de l’auto. Un hall complet de l’événement est consacré à la mobilité et aux technologies autour des véhicules de tout type. Entre autonomie et sécurité des usagers, l’accent est mis sur des technologies qui devraient toutefois mettre plusieurs mois, voire plusieurs années avant d’arriver sur nos routes.

Si des véhicules autonomes commencent à circuler dans certaines villes américaines, leur déploiement à l’international n’est pas encore acquis, en raison de régulations encore strictes sur la circulation de ces voitures sans conducteur. Cela n’empêche pas les constructeurs de promouvoir de nouveaux outils ou de nouveaux véhicules qui pourraient arriver dans les prochaines années sur le marché.

La filiale de véhicules autonomes de Google, Waymo, a ainsi dévoilé la sixième génération de ces robots-taxis construits avec le Chinois Zeekr avec davantage de senseurs qui peuvent désormais s’auto-nettoyer dans des conditions météorologiques défavorables. Ce nouveau modèle arrivera progressivement sur les routes californiennes, où une législation moins restrictive pour les véhicules autonomes est en place. Le groupe américain en a profité pour évoquer son ambition de faire disparaître tout volant ou pédale, à terme, de ces véhicules.

Dans le même temps, le géant japonais de l’électronique Sony a présenté l’Afeela 1, sa première voiture semi-autonome construit avec le soutien de Honda. Celle-ci ne sera toutefois pas disponible avant 2026, et seulement en Californie.

La marque chinoise Xpeng est certainement celle qui a fait le plus de bruit sur ce salon avec son Land Aircraft Carrier, un véhicule électrique capable de voler tel un drone. Le groupe assure avoir déjà 3.000 commandes pour cet hélicoptère de poche qui devrait être commercialisé en 2026 en Chine, avant d’envisager une mise sur le marché à l’international. Cela demandera de toute manière une série d’autorisations, à l’image des taxis volants envisagés puis finalement refusés aux Jeux olympiques de Paris.

Le constructeur japonais Suzuki a pour sa part fait la promotion de l’Applied EV, une sorte de remorque électrique autonome, capable de transporter diverses marchandises, principalement dans des entrepôts ou de vastes espaces, comme les ports ou aéroports. L’intelligence artificielle poursuit également sa progression dans l’agriculture avec l’annonce par l’Américain John Deere de la prochaine commercialisation de sa deuxième génération de tracteurs et machines agricoles autonomes. Là encore, il faudra patienter plusieurs mois avant de voir ces produits sur le marché.

Les annonces de partenariat avec Amazon Web Services (AWS), Nvidia ou encore Intel se sont également multipliés, confirmant la nécessité de collaborations pour intégrer de nouveaux outils technologiques dans ces véhicules de nouvelle génération.

Les constructeurs automobiles mettent également la sécurité en avant de leurs innovations. Hyundai a ainsi présenté un concept d’affichage holographique sur le pare-brise avant, afin d’éviter toute distraction au conducteur du véhicule. Un concept similaire a également été mis en avant par Samsung. Hyundai a aussi dévoilé un scanner des signes vitaux du conducteur, qui permettra une adaptation automatique de la luminosité ou des paramètres du siège et du volant pour éviter au conducteur un afflux de stress ou de fatigue. Ces concepts ne sont toutefois pas envisagés sur la route avant 2027, au mieux.

Au-delà des constructeurs automobiles, les entreprises spécialisées dans les caméras et les capteurs sont aussi nombreuses au CES pour faire la promotion de leurs outils. Détection des dangers, détection de la fatigue, rappels de sécurité… : les véhicules sont désormais de véritables arsenaux de technologie, visant de plus en plus la semi-autonomie.