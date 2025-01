CES 2025: la voiture électrique de Sony coûtera 89.900 dollars

L’Afeela, la voiture électrique construite par Sony et Honda, sera lancée sur le marché cette année. Voilà ce que Sony a déclaré lors d’une conférence de presse au CES de Las Vegas.

L’Afeela est depuis longtemps un concept, mais les précommandes de la voiture sont désormais possibles, du moins aux Etats-Unis. Sony l’a annoncé au CES. Lors du salon technologique, l’entreprise qui a collaboré avec Honda sur la voiture électrique, en a également révélé le prix. L’Afeela 1 Origin coûtera 89.900 dollars aux Etats-Unis. L’Afeela 1 Signature reviendra, elle, à 102.900 dollars. Les deux prix incluront un abonnement de trois ans à diverses fonctionnalités, dont l’assistance à la conduite et un assistant d’IA personnel.

Sony et Honda collaborent depuis cinq ans déjà sur cette voiture électrique dans le cadre d’une coentreprise. Beaucoup de choses ont changé dans le monde des véhicules électriques au cours de cette période. Le modèle actuel ressemble un peu plus à une berline, et sa batterie devrait offrir une autonomie jusqu’à 300 miles (quelque 480 km) avant de devoir être rechargée. Les voitures seront en premier lieu livrées en Californie, aux Etats-Unis. On ignore encore si et quand elles arriveront en Europe.