Nvidia annonce un superordinateur IA

Nvidia a annoncé une série de nouveaux produits et services axés sur l’intelligence artificielle (IA). Ces derniers mois, l’entreprise est devenue un acteur toujours plus puissant sur ce marché, ce qui se ressent également au salon Computex.

Son directeur Jensen Huang a présenté les nouveaux services et produits lors du salon informatique annuel Computex organisé à Taiwan. Le fondeur de puces Nvidia y a introduit entre autres un superordinateur capable de développer de nouveaux modèles linguistiques dans le style du chatbot ChatGPT entre-temps bien connu. Le superordinateur, appelé Nvidia DGX GH200, se compose de 256 Grace Hopper Superchips capables de générer conjointement 1 exaflop de puissance de calcul. Son prix n’a pas été révélé, mais il y a de fortes chances que le superordinateur ne soit abordable que par les grandes entreprises.

L’apprentissage machine qui est nécessaire pour le développement de ces ‘large language models’ (llm), requiert une grande puissance de calcul, et le fondeur de puces Nvidia espère clairement tirer parti des nombreuses firmes technologiques qui veulent construire leur propre rival de ChatGPT. Elle veut y arriver notamment en lançant un superordinateur IA sur le marché, mais en proposant aussi des services pour les superordinateurs gérés par elle. En mars de cette année, elle avait par exemple aussi annoncé des services ‘cloud’ permettant aux clients de développer et de faire tourner leurs propres modèles d’IA générative.

Nvidia est évidemment surtout connue pour ses cartes graphiques, mais l’entreprise a ces dernières années fortement investi dans les services et le matériel pour l’IA. Elle fournit de puissantes puces que toujours plus de firmes ont besoin pour mettre au point leurs modèles IA (de type ‘llm’ ou non).

Tout cela signifie aussi que Nvidia est suivie de très près au salon Computex. Le cours de l’action de l’entreprise a nettement progressé ces dernières semaines, qui n’est à présent plus très éloignée d’une valeur marchande d’un billion (mille milliards) de dollars. Nvidia rejoindrait ainsi le mini-club select constitué par Apple, Microsoft, la société-mère de Google, Alphabet, et par Amazon.