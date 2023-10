Les Etats-Unis renforcent l’interdiction d’exporter des puces vers la Chine

Washington envisage d’appliquer de nouvelles règles plus strictes sur la vente de puces américaines sophistiquées aux entreprises chinoises. Les A800 et H800, entre autres, que Nvidia a conçues spécialement pour le marché chinois, ne peuvent donc plus être exportées vers ce pays.

Cette mesure constitue une nouvelle étape visant à empêcher la Chine d’accéder à d’importantes technologies américaines. Les règles en question contraignent par exemple aussi les entreprises à informer les autorités américaines avant de vendre certaines puces à la Chine. Les nouvelles règles signifient, entre autres, que Nvidia ne peut pas exporter ses puces A800 et H800 vers ce pays. Ces puces étaient spécialement conçues pour fonctionner un peu plus lentement et ainsi contourner une interdiction d’exportation antérieure de puces perfectionnées.

‘Nous respectons toutes les réglementations en vigueur, lorsque nous fournissons des produits supportant des milliers d’applications dans de nombreuses industries différentes’, déclare un porte-parole de Nvidia à l’agence de presse Bloomberg. ‘Compte tenu de la demande mondiale pour nos produits, nous ne prévoyons pas d’impact significatif sur nos résultats financiers à court terme’, ajoute-t-il.

Objectifs militaires

Les nouvelles règles pourraient toutefois aussi avoir un impact sur d’autres fabricants, notamment AMD et Intel. Ces fondeurs de puces ont vu leur valeur boursière considérablement baisser à New York, après l’annonce. Quant au fabricant néerlandais de machines à puces ASML, il s’attend principalement à des conséquences à moyen terme. Il n’envisage cependant aucun effet sur ses résultats pour cette année et au-delà.

Les régles strictes en matière d’exportation rendent les échanges entre les firmes américaines de puces et les entreprises chinoises beaucoup plus difficiles. Les Etats-Unis affirment avoir imposé ces restrictions pour des raisons de sécurité. Le gouvernement craint par exemple que des puces américaines soient utilisées à des fins militaires. Sous la pression des Etats-Unis, les Pays-Bas et d’autres pays ont également limité leurs exportations de technologies des puces. C’est ainsi que la susmentionnée ASML n’est pas autorisée à exporter la plupart de ses machines à puces vers la Chine.