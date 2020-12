Apple vient de sortir une mise à jour logicielle quelque peu plus importante pour l'iPhone et l'iPad. iOS et iPadOS 14.3 comprennent, outre les habituels correctifs de bugs, pas mal de nouvelle fonctions aussi. Nous avons repéré les plus intéressantes pour vous.

La principale nouveauté d'iOS 14.3 est l'ajout du format caméra ProRAW aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max récemment lancés. Cette nouvelle structure développée par Apple combine les possibilités professionnelles du format RAW (prises de vue pures, non retouchées et non compressées) à des techniques photographiques intelligentes telles la réduction automatique du bruit et le multi-éclairage.

La version 14.3 des systèmes d'exploitation mobiles offre aussi un support à deux nouveaux produits d'Apple: le tout récent casque AirPods Max et Fitness+. Ce service cible surtout les sportifs portant une Apple Watch récente et comprend des exercices variés, programmes de coaching et vidéos d'instructions en matière de fitness. En Belgique, Apple Fitness+ n'est du reste pas encore disponible actuellement.

Plantage d'arbres

Dans le navigateur Safari, les utilisateurs pourront désormais aussi paramétrer Ecosia en tant que moteur de recherche par défaut. Il s'agit là d'un moteur allemand durable, qui rétrocède quatre-vingts pour cent de ses rentrées à des projets de plantage d'arbres partout dans le monde.

L'appli TV a aussi été revue. On y trouve en effet désormais un onglet complètement nouveau pour Apple TV+, le concurrent de Netflix de la marque à la pomme, alors qu'avec la fonction de recherche améliorée, il devrait être plus facile de recevoir des suggestions pertinentes concernant des films, séries et autres contenus.

Les exigences minimales pour la version 14.3 d'iOS et d'iPadOS sont un iPhone 6s, un iPad Air 2, un iPad mini 4 ou un iPod touch de la septième génération.

La principale nouveauté d'iOS 14.3 est l'ajout du format caméra ProRAW aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max récemment lancés. Cette nouvelle structure développée par Apple combine les possibilités professionnelles du format RAW (prises de vue pures, non retouchées et non compressées) à des techniques photographiques intelligentes telles la réduction automatique du bruit et le multi-éclairage.La version 14.3 des systèmes d'exploitation mobiles offre aussi un support à deux nouveaux produits d'Apple: le tout récent casque AirPods Max et Fitness+. Ce service cible surtout les sportifs portant une Apple Watch récente et comprend des exercices variés, programmes de coaching et vidéos d'instructions en matière de fitness. En Belgique, Apple Fitness+ n'est du reste pas encore disponible actuellement.Dans le navigateur Safari, les utilisateurs pourront désormais aussi paramétrer Ecosia en tant que moteur de recherche par défaut. Il s'agit là d'un moteur allemand durable, qui rétrocède quatre-vingts pour cent de ses rentrées à des projets de plantage d'arbres partout dans le monde.L'appli TV a aussi été revue. On y trouve en effet désormais un onglet complètement nouveau pour Apple TV+, le concurrent de Netflix de la marque à la pomme, alors qu'avec la fonction de recherche améliorée, il devrait être plus facile de recevoir des suggestions pertinentes concernant des films, séries et autres contenus.Les exigences minimales pour la version 14.3 d'iOS et d'iPadOS sont un iPhone 6s, un iPad Air 2, un iPad mini 4 ou un iPod touch de la septième génération.