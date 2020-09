Apple offrira bientôt à ses utilisateurs la possibilité de regrouper plusieurs de ses services numériques dans un seul et même abonnement. Les prix de ce type d'abonnement combiné débuteront à 14,95 euros par mois.

L'arrivée d'Apple One, comme la formule s'appelle, n'est pas vraiment une surprise. Ces dernières semaines, on trouvait en effet dans le code de certains logiciels d'Apple des références au nouvel abonnement. Mardi soir, la firme technologique américaine a donné plus de détails sur son offre, dont le déploiement démarrera plus tard cet automne.

D'Individual jusqu'à Premier

Il y aura le choix parmi trois abonnements différents, à commencer par la formule Individual. Pour 14,95 euros par mois, l'utilisateur aura accès au service musical Apple Music, au service de diffusion vidéo Apple TV+ et à la gamme de jeux d'Apple Arcade. 50 Go d'espace de stockage dans iCloud seront en outre inclus dans le prix. Ce prix paraît vraiment très serré: si on se tourne pour la musique vers Spotify et pour les séries vers Netflix, on paie chaque mois 17,98 euros au minimum. Et puis, il y a l'abonnement Basic absolu de Netflix (un seul écran, pas de HD) et ni jeux ni stockage dans le nuage.

Lisez aussi: Apple introduit une nouvelle Watch et un modèle SE plus abordable

Apple proposera également une variante Family de One. Elle inclura les mêmes services, mais pour six membres maximum d'une même famille. Apple One Family offrira 200 Go d'espace de stockage dans iCloud et reviendra à 19,95 euros par mois.

Citons enfin l'abonnement One Premier, qui ne sera pas encore vraiment intéressant pour les utilisateurs belges (et qui ne sera donc pas disponible immédiatement). Cette formule inclura en plus de l'offre susmentionnée le service d'actualité Apple News+, avec accès à d'innombrables journaux et magazines, et le tout nouveau service Apple Fitness+. Ce dernier ciblera surtout les propriétaires sportifs des nouvelles Apple Watches annoncées hier mardi par Apple et offrant divers exercices, programmes de coaching et vidéos d'instructions pour garder la forme. Séparément, Apple Fitness coûtera 9,99 euros par mois. La formule Premier - valable aussi pour un maximum de six membres d'une même famille - reviendra à 29,95 euros, en ce compris 2 téraoctets d'espace de stockage dans iCloud.

L'arrivée d'Apple One, comme la formule s'appelle, n'est pas vraiment une surprise. Ces dernières semaines, on trouvait en effet dans le code de certains logiciels d'Apple des références au nouvel abonnement. Mardi soir, la firme technologique américaine a donné plus de détails sur son offre, dont le déploiement démarrera plus tard cet automne.Il y aura le choix parmi trois abonnements différents, à commencer par la formule Individual. Pour 14,95 euros par mois, l'utilisateur aura accès au service musical Apple Music, au service de diffusion vidéo Apple TV+ et à la gamme de jeux d'Apple Arcade. 50 Go d'espace de stockage dans iCloud seront en outre inclus dans le prix. Ce prix paraît vraiment très serré: si on se tourne pour la musique vers Spotify et pour les séries vers Netflix, on paie chaque mois 17,98 euros au minimum. Et puis, il y a l'abonnement Basic absolu de Netflix (un seul écran, pas de HD) et ni jeux ni stockage dans le nuage.Apple proposera également une variante Family de One. Elle inclura les mêmes services, mais pour six membres maximum d'une même famille. Apple One Family offrira 200 Go d'espace de stockage dans iCloud et reviendra à 19,95 euros par mois.Citons enfin l'abonnement One Premier, qui ne sera pas encore vraiment intéressant pour les utilisateurs belges (et qui ne sera donc pas disponible immédiatement). Cette formule inclura en plus de l'offre susmentionnée le service d'actualité Apple News+, avec accès à d'innombrables journaux et magazines, et le tout nouveau service Apple Fitness+. Ce dernier ciblera surtout les propriétaires sportifs des nouvelles Apple Watches annoncées hier mardi par Apple et offrant divers exercices, programmes de coaching et vidéos d'instructions pour garder la forme. Séparément, Apple Fitness coûtera 9,99 euros par mois. La formule Premier - valable aussi pour un maximum de six membres d'une même famille - reviendra à 29,95 euros, en ce compris 2 téraoctets d'espace de stockage dans iCloud.