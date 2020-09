Apple a présenté deux nouvelles Apple Watches. Outre la Series 6, équipée pour la première fois d'un indicateur d'oxygène dans le sang, l'entreprise lance aussi une variante plus abordable de sa montre Watch SE, disponible à partir de 299 euros.

Grâce au nouveau capteur de l'Apple Watch Series 6 (à partir de 429 euros), les propriétaires de cette montre peuvent connaître le taux d'oxygène dans leur sang. Le capteur fonctionne à la lumière normale et à l'infrarouge réfléchi par les globules rouges riches en oxygène. Les propriétaires d'une Watch Series 6 peuvent aussi participer à une série de recherches scientifiques sur des infections telles l'asthme et le covid-19.

La nouvelle Apple Watch dispose en outre d'un écran plus net et d'un altimètre. Elle se décline en plusieurs teintes, dont le bleu et le rouge. De plus, Apple a aussi introduit une Apple Watch SE meilleur marché qui, au niveau des possibilités, se situe entre la version précédente de la montre intelligente et la Series 3 de 2017 encore et toujours disponible.

