Le géant technologique Apple a dévoilé mardi soir ses nouveaux smartphones très attendus. L'iPhone 12 se décline en quatre variantes, toutes équipées de la 5G pour un internet mobile ultrarapide. Cette technologie, qui ne décolle provisoirement guère encore, pourrait s'emballer vraiment grâce aux nouveaux iPhone.

Initialement, les nouveaux iPhone auraient dû être présentés en septembre - une tradition annuelle chez Apple. La crise du corona en a décidé autrement cette année. En raison de cette pandémie, certains modèles seront livrés plus tard que prévu. Si vous avez jeté votre dévolu sur un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 Pro Max, vous devrez en effet patienter encore jusqu'au 13 novembre. Par contre, les iPhone 12 'ordinaires' et iPhone 12 Pro seront commercialisés à partir du 23 octobre.

Du mini au Max

En tout, il est donc question de quatre nouveaux smartphones, qui diffèrent surtout par la taille de leur écran et par leurs appareils photo. Le mini est le plus compact de la gamme, même s'il peut être difficilement qualifié de 'petit' avec son écran de 5,4 pouces. Par comparaison, le tout premier iPhone datant de 2007 devait se satisfaire d'un affichage de 3,5 pouces, alors que l'iPhone SE 2 présenté en avril de cette année était aussi nettement plus modeste avec ses 4,7 pouces. Tous les nouveaux iPhone, du mini au Pro Max, disposent désormais d'un écran OLED de type Super Retina XDR.

Les écrans des nouveaux modèles bénéficient aussi du Ceramic Shield, un processus qui rend le verre super-robuste et anti-griffes. Selon Apple, le risque de brisure du verre en cas de chute est ainsi quatre fois moindre.

5G à Smart Data Mode

Si on monte l'échelle d'un échelon, on trouve l'iPhone 12 qui, avec son écran de 6,1 pouces, est bien plus grand que le mini. Ses autres spécifications sont quasiment identiques: nouveaux processeur A14 Bionic, double appareil photo se composant d'objectifs grand angle et ultra-grand angle de 12 méga-pixels (à zoom optique 2x) et, évidemment, la 5G.

Le directeur d'Apple, Tim Cook, introduit les premiers iPhone équipés de la technologie 5G. © Apple

Cette technologie pour un internet mobile ultrarapide n'est encore déployée qu'au compte-gouttes dans beaucoup de pays, mais à présent qu'Apple la soutient vraiment, il est possible qu'elle s'accélère. Le smartphone d'Apple reste en effet une référence avec l'iPhone 11 en tant que téléphone le plus acheté au monde. Durant la présentation, l'opérateur Verizon a aussitôt joint le geste à la parole en déployant cette semaine la 5G dans l'ensemble des Etats-Unis pour un public-cible de 200 millions d'utilisateurs. A noter aussi le Smart Data Mode permettant à l'iPhone de basculer automatiquement de la 4G/LTE vers la 5G quand c'est nécessaire, puis dans l'autre sens, lorsque la 4G/LTE suffit. De cette manière, l'accu de l'appareil est moins fortement sollicité.

Autre atout présent sur tous les nouveaux iPhone: MagSafe. Cela signifie que l'arrière des téléphones est magnétique, ce qui fait que le nouveau chargeur sans fil 'se fixe' directement au bon endroit. Chez beaucoup d'autres chargeurs sans fil, il convient en effet souvent de tâtonner. Apple utilise MagSafe du reste aussi pour un certain nombre de nouveaux accessoires, comme les housses magnétiques, voire un petit étui magnétique pour les cartes de banque/crédit.

Les iPhone 12 et 12 mini sont disponibles en noir, blanc ProductRed, vert et bleu. Les prix débutent respectivement à 909 et 809 euros pour la variante à 64 Go de mémoire.

Modèles Pro

Pour ceux/celles qui en veulent encore un peu plus, Apple a introduit mardi soir également les iPhone 12 Pro et Pro Max de 6,1 et 6,7 pouces. Leurs écrans sont ainsi quelque peu plus grands que ceux de leurs prédécesseurs (5,8 et 6,5 pouces), mais en raison de leur bords plus fins, les dimensions extérieures restent quasiment les mêmes. Il en va de même pour leurs prix qui débutent à 1.159 et 1.259 euros pour la version à 128 Go de capacité de stockage.

iPhone 12 Pro. © Apple

Les modèles Pro se caractérisent par une finition davantage premium avec par exemple un bord en acier inoxydable et un degré très élevé de résistance à la poussière et d'étanchéité (jusqu'à six mètres de profondeur pendant une demi-heure). A noter aussi la présence de la couche Ceramic Shield.

C'est cependant principalement par leur bloc optique que les variantes Pro se distinguent. Elles intègrent un ensemble d'appareils photo professionnels de 12 méga-pixels se composant d'objectifs grand angle, ultra-grand angle et d'un téléobjectif. Chez le Pro, la portée du zoom optique est de 4x, alors qu'elle va jusqu'à 5x chez le Pro Max. La série Pro peut aussi filmer en qualité Dolby Vision HDR (4K/60fps), ce qui, selon Apple, est une primeur pour un smartphone.

Scanner LiDAR

On retiendra aussi le scanner LiDAR (Light Detection And Ranging). Cette technologie, qui s'impose aussi dans les voitures entièrement ou partiellement autonomes, détecte sur base d'impulsions laser la distance d'un objet. Le capteur LiDAR intervient dans la constitution de l'image en réalité augmentée, mais peut aussi être utilisé pour des mesures précises d'objets environnants. Dans des conditions lumineuses moindres, le scanner permet d'ajuster plus rapidement l'autofocus.

L'iPhone 12 Pro (Max) est disponible dans les teintes suivantes: graphite, argenté, doré et bleu platine. Tous les nouveaux iPhone sont en outre désormais fournis sans oreillettes ni adaptateur d'alimentation. Apple qui, à elle seule, a déjà expédié plus de deux milliards d'adaptateurs, entend ainsi réduire la pollution environnementale. Dans la boîte, on trouve cependant encore un câble de recharge USB-C vers Lightning collaborant en principe avec n'importe quel autre adaptateur et permettant de recharger l'iPhone à partir d'un ordinateur ou dans la voiture.

Initialement, les nouveaux iPhone auraient dû être présentés en septembre - une tradition annuelle chez Apple. La crise du corona en a décidé autrement cette année. En raison de cette pandémie, certains modèles seront livrés plus tard que prévu. Si vous avez jeté votre dévolu sur un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 Pro Max, vous devrez en effet patienter encore jusqu'au 13 novembre. Par contre, les iPhone 12 'ordinaires' et iPhone 12 Pro seront commercialisés à partir du 23 octobre.En tout, il est donc question de quatre nouveaux smartphones, qui diffèrent surtout par la taille de leur écran et par leurs appareils photo. Le mini est le plus compact de la gamme, même s'il peut être difficilement qualifié de 'petit' avec son écran de 5,4 pouces. Par comparaison, le tout premier iPhone datant de 2007 devait se satisfaire d'un affichage de 3,5 pouces, alors que l'iPhone SE 2 présenté en avril de cette année était aussi nettement plus modeste avec ses 4,7 pouces. Tous les nouveaux iPhone, du mini au Pro Max, disposent désormais d'un écran OLED de type Super Retina XDR.Les écrans des nouveaux modèles bénéficient aussi du Ceramic Shield, un processus qui rend le verre super-robuste et anti-griffes. Selon Apple, le risque de brisure du verre en cas de chute est ainsi quatre fois moindre.Si on monte l'échelle d'un échelon, on trouve l'iPhone 12 qui, avec son écran de 6,1 pouces, est bien plus grand que le mini. Ses autres spécifications sont quasiment identiques: nouveaux processeur A14 Bionic, double appareil photo se composant d'objectifs grand angle et ultra-grand angle de 12 méga-pixels (à zoom optique 2x) et, évidemment, la 5G.Cette technologie pour un internet mobile ultrarapide n'est encore déployée qu'au compte-gouttes dans beaucoup de pays, mais à présent qu'Apple la soutient vraiment, il est possible qu'elle s'accélère. Le smartphone d'Apple reste en effet une référence avec l'iPhone 11 en tant que téléphone le plus acheté au monde. Durant la présentation, l'opérateur Verizon a aussitôt joint le geste à la parole en déployant cette semaine la 5G dans l'ensemble des Etats-Unis pour un public-cible de 200 millions d'utilisateurs. A noter aussi le Smart Data Mode permettant à l'iPhone de basculer automatiquement de la 4G/LTE vers la 5G quand c'est nécessaire, puis dans l'autre sens, lorsque la 4G/LTE suffit. De cette manière, l'accu de l'appareil est moins fortement sollicité.Autre atout présent sur tous les nouveaux iPhone: MagSafe. Cela signifie que l'arrière des téléphones est magnétique, ce qui fait que le nouveau chargeur sans fil 'se fixe' directement au bon endroit. Chez beaucoup d'autres chargeurs sans fil, il convient en effet souvent de tâtonner. Apple utilise MagSafe du reste aussi pour un certain nombre de nouveaux accessoires, comme les housses magnétiques, voire un petit étui magnétique pour les cartes de banque/crédit.Les iPhone 12 et 12 mini sont disponibles en noir, blanc ProductRed, vert et bleu. Les prix débutent respectivement à 909 et 809 euros pour la variante à 64 Go de mémoire.Pour ceux/celles qui en veulent encore un peu plus, Apple a introduit mardi soir également les iPhone 12 Pro et Pro Max de 6,1 et 6,7 pouces. Leurs écrans sont ainsi quelque peu plus grands que ceux de leurs prédécesseurs (5,8 et 6,5 pouces), mais en raison de leur bords plus fins, les dimensions extérieures restent quasiment les mêmes. Il en va de même pour leurs prix qui débutent à 1.159 et 1.259 euros pour la version à 128 Go de capacité de stockage.Les modèles Pro se caractérisent par une finition davantage premium avec par exemple un bord en acier inoxydable et un degré très élevé de résistance à la poussière et d'étanchéité (jusqu'à six mètres de profondeur pendant une demi-heure). A noter aussi la présence de la couche Ceramic Shield.C'est cependant principalement par leur bloc optique que les variantes Pro se distinguent. Elles intègrent un ensemble d'appareils photo professionnels de 12 méga-pixels se composant d'objectifs grand angle, ultra-grand angle et d'un téléobjectif. Chez le Pro, la portée du zoom optique est de 4x, alors qu'elle va jusqu'à 5x chez le Pro Max. La série Pro peut aussi filmer en qualité Dolby Vision HDR (4K/60fps), ce qui, selon Apple, est une primeur pour un smartphone.On retiendra aussi le scanner LiDAR (Light Detection And Ranging). Cette technologie, qui s'impose aussi dans les voitures entièrement ou partiellement autonomes, détecte sur base d'impulsions laser la distance d'un objet. Le capteur LiDAR intervient dans la constitution de l'image en réalité augmentée, mais peut aussi être utilisé pour des mesures précises d'objets environnants. Dans des conditions lumineuses moindres, le scanner permet d'ajuster plus rapidement l'autofocus.L'iPhone 12 Pro (Max) est disponible dans les teintes suivantes: graphite, argenté, doré et bleu platine. Tous les nouveaux iPhone sont en outre désormais fournis sans oreillettes ni adaptateur d'alimentation. Apple qui, à elle seule, a déjà expédié plus de deux milliards d'adaptateurs, entend ainsi réduire la pollution environnementale. Dans la boîte, on trouve cependant encore un câble de recharge USB-C vers Lightning collaborant en principe avec n'importe quel autre adaptateur et permettant de recharger l'iPhone à partir d'un ordinateur ou dans la voiture.